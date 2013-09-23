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Номер извещения
31300499280
Уникальный номер закупки
13-2.1-5289
Наименование закупки
807/ГПромгаз/13-2.1-5289/16.08.13/ЗЭПГОС Поставка вычислительной и оргтехники для нужд ОАО «Газпром промгаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.08.2013 17:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-11
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
I.Bakhtina@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бахтина Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка вычислительной и оргтехники для нужд ОАО «Газпром промгаз»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2013 12:00 GMT +323.09.2013 12:0023.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300499280Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вычислительной и оргтехники для нужд ОАО «Газпром промгаз»Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.09.2013 13:5024.09.2013 13:5024.09.2013 13:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300499280Дата и время вскрытия заявок Поставка вычислительной и оргтехники для нужд ОАО «Газпром промгаз»Москва
Подведение итогов не позднее
22.11.2013 21:3022.11.2013 21:3022.11.2013 21:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300499280Подведение итогов не позднее Поставка вычислительной и оргтехники для нужд ОАО «Газпром промгаз»Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вычислительной и оргтехники для нужд ОАО «Газпром промгаз»
Начальная цена
69 959 470,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ"
Адрес местонахождения
119415, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 41, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 529
Отсутствуют
51.64.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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