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Номер извещения
31300499014
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей ЗИЛ, КРАЗ, УРАЛ, ПАЗ, ГАЗ, МАЗ, КАМАЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.08.2013 16:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
Почтовый адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Контактный телефон
+7 8652 22-94-01
Факс
+7 8652 26-30-45
Адрес электронной почты
Prasol@ktg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прасол Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
г. Ставрополь
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей ЗИЛ, КРАЗ, УРАЛ, ПАЗ, ГАЗ, МАЗ, КАМАЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2013 12:00 GMT +309.09.2013 12:0009.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300499014Дата и время окончания срока приема заявок выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей ЗИЛ, КРАЗ, УРАЛ, ПАЗ, ГАЗ, МАЗ, КАМАЗг. Ставрополь
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2013 12:0009.09.2013 12:0009.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300499014Дата и время вскрытия заявок выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей ЗИЛ, КРАЗ, УРАЛ, ПАЗ, ГАЗ, МАЗ, КАМАЗг. Ставрополь
Подведение итогов не позднее
27.09.2013 15:3027.09.2013 15:3027.09.2013 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300499014Подведение итогов не позднее выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей ЗИЛ, КРАЗ, УРАЛ, ПАЗ, ГАЗ, МАЗ, КАМАЗг. Ставрополь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей ЗИЛ, КРАЗ, УРАЛ, ПАЗ, ГАЗ, МАЗ, КАМАЗ
Начальная цена
235 812,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Адрес местонахождения
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Отсутствуют
50.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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