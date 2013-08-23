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Номер извещения
31300499339
Уникальный номер закупки
13-1.1-0928
Наименование закупки
Выполнение работ по обследованию участков действующих трубопроводов, пересекаемых проектируемым объектом «Конденсатопровод Уренгой-Сургут (II нитка). Участок км 107 – км 288» в составе стройки «Конденсатопровод Уренгой-Сургут (II нитка). Участок км 107 – км 288» для нужд ЗАО «Ямалгазинвест»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.08.2013 17:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-48-59
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
De.Kozlov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Денис Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по обследованию участков действующих трубопроводов, пересекаемых проектируемым объектом «Конденсатопровод Уренгой-Сургут (II нитка). Участок км 107 – км 288» в составе стройки «Конденсатопровод Уренгой-Сургут (II нитка). Участок км 107 – км 288»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.08.2013 12:00 GMT +323.08.2013 12:0023.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300499339Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по обследованию участков действующих трубопроводов, пересекаемых проектируемым объектом «Конденсатопровод Уренгой-Сургут (II нитка). Участок км 107 – км 288» в составе стройки «Конденсатопровод Уренгой-Сургут (II нитка). Участок км 107 – км 288» Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2013 14:1026.08.2013 14:1026.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300499339Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по обследованию участков действующих трубопроводов, пересекаемых проектируемым объектом «Конденсатопровод Уренгой-Сургут (II нитка). Участок км 107 – км 288» в составе стройки «Конденсатопровод Уренгой-Сургут (II нитка). Участок км 107 – км 288» Москва
Подведение итогов не позднее
30.08.2013 22:5930.08.2013 22:5930.08.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300499339Подведение итогов не позднее Выполнение работ по обследованию участков действующих трубопроводов, пересекаемых проектируемым объектом «Конденсатопровод Уренгой-Сургут (II нитка). Участок км 107 – км 288» в составе стройки «Конденсатопровод Уренгой-Сургут (II нитка). Участок км 107 – км 288» Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.08.201330.08.2013 22:5930.08.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300499339Подведение итогов не позднее Выполнение работ по обследованию участков действующих трубопроводов, пересекаемых проектируемым объектом «Конденсатопровод Уренгой-Сургут (II нитка). Участок км 107 – км 288» в составе стройки «Конденсатопровод Уренгой-Сургут (II нитка). Участок км 107 – км 288» Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по обследованию участков действующих трубопроводов, пересекаемых проектируемым объектом «Конденсатопровод Уренгой-Сургут (II нитка). Участок км 107 – км 288» в составе стройки «Конденсатопровод Уренгой-Сургут (II нитка). Участок км 107 – км 288»
Начальная цена
179 616 298,25
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Ямалгазинвест
Все закупки и тендеры ЗАО Ямалгазинвест
Адрес местонахождения
119415, Российская Федерация, 77, Москва, пр-т Вернадского, д. 41
Отсутствуют
74.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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