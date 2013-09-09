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Номер извещения
31300501383
Уникальный номер закупки
13_2.2_1981
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку материалов для АЗС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.08.2013 15:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
Почтовый адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Контактный телефон
+7 8652 22-93-50
Факс
+7 8652 26-30-45
Адрес электронной почты
Shevchenko_A_V@ktg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шевченко Андрей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ставрополь
Закупки и тендеры Услуги по транспортировке по трубопроводам природного газа и продуктов его переработки Эта группировка не включает: - услуги по сжижению природного газа и его возвращению в газообразное состояние, см. 09.10.13; - услуги по распределению природного газа среди конечных пользователей, см. 35.22.10
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материалов для АЗС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2013 12:00 GMT +309.09.2013 12:0009.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300501383Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов для АЗССтаврополь
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2013 14:3009.09.2013 14:3009.09.2013 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300501383Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов для АЗССтаврополь
Подведение итогов не позднее
26.09.2013 14:3026.09.2013 14:3026.09.2013 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300501383Подведение итогов не позднее Поставка материалов для АЗССтаврополь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов для АЗС
Начальная цена
2 144 078,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Адрес местонахождения
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Отсутствуют
60.30.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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