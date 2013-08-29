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Номер извещения
31300498331
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
№040/Гбезопасн/13-500/16.08.13/З на право заключения Договора поставки автомобильных шин для нужд филиала Северная ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.08.2013 13:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Контактный телефон
+7 495 631-59-30
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
A.Zalyshkin@gazbez.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Залышкин Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Строителей, д.8, к.1
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Поставка автомобильных шин
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.08.2013 14:00 GMT +329.08.2013 14:0029.08.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300498331Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильных шинг. Москва, ул. Строителей, д.8, к.1
Дата и время вскрытия заявок
29.08.2013 15:0029.08.2013 15:0029.08.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300498331Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобильных шинг. Москва, ул. Строителей, д.8, к.1
Подведение итогов не позднее
03.09.2013 14:0003.09.2013 14:0003.09.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300498331Подведение итогов не позднее Поставка автомобильных шинг. Москва, ул. Строителей, д.8, к.1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильных шин
Начальная цена
296 109,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Отсутствуют
50.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 24
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