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Номер извещения
31300496587
Уникальный номер закупки
13-2.1-1906
Наименование закупки
Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), в том числе инженерные изыскания (ИИ) и сбор исходных данных (СИД) по объекту «ФОК с плавательным бассейном в пос. Газопровод Елецкого района» для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва» (796/ТГМосква/13-2.1-1906/15.08.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.08.2013 16:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), в том числе инженерные изыскания (ИИ) и сбор исходных данных (СИД) по объекту «ФОК с плавательным бассейном в пос. Газопровод Елецкого района».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2013 12:00 GMT +328.08.2013 12:0028.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300496587Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), в том числе инженерные изыскания (ИИ) и сбор исходных данных (СИД) по объекту «ФОК с плавательным бассейном в пос. Газопровод Елецкого района».Москва
Дата и время вскрытия заявок
29.08.2013 14:1529.08.2013 14:1529.08.2013 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300496587Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), в том числе инженерные изыскания (ИИ) и сбор исходных данных (СИД) по объекту «ФОК с плавательным бассейном в пос. Газопровод Елецкого района».Москва
Подведение итогов не позднее
13.09.2013 21:0013.09.2013 21:0013.09.2013 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496587Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), в том числе инженерные изыскания (ИИ) и сбор исходных данных (СИД) по объекту «ФОК с плавательным бассейном в пос. Газопровод Елецкого района».Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.09.201313.09.2013 21:0013.09.2013 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496587Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), в том числе инженерные изыскания (ИИ) и сбор исходных данных (СИД) по объекту «ФОК с плавательным бассейном в пос. Газопровод Елецкого района».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), в том числе инженерные изыскания (ИИ) и сбор исходных данных (СИД) по объекту «ФОК с плавательным бассейном в пос. Газопровод Елецкого района».
Начальная цена
25 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Отсутствуют
74.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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