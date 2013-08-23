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Номер извещения
31300494173
Уникальный номер закупки
13_1.1_0823
Наименование закупки
№ 782/ДИркутск/13-1.1-0823/14.08.13/ЗЭПГОС на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Сооружение – первый пусковой комплекс опытно-промышленной установки переработки (подготовки) газа УПГ-102» для нужд ООО «Газпром добыча Иркутск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.08.2013 19:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Сооружение – первый пусковой комплекс опытно-промышленной установки переработки (подготовки) газа УПГ-102» для нужд ООО «Газпром добыча Иркутск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.08.2013 12:00 GMT +323.08.2013 12:0023.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300494173Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Сооружение – первый пусковой комплекс опытно-промышленной установки переработки (подготовки) газа УПГ-102» для нужд ООО «Газпром добыча Иркутск»Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2013 14:0526.08.2013 14:0526.08.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300494173Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Сооружение – первый пусковой комплекс опытно-промышленной установки переработки (подготовки) газа УПГ-102» для нужд ООО «Газпром добыча Иркутск»Москва
Подведение итогов не позднее
30.08.2013 23:3030.08.2013 23:3030.08.2013 23:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300494173Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Сооружение – первый пусковой комплекс опытно-промышленной установки переработки (подготовки) газа УПГ-102» для нужд ООО «Газпром добыча Иркутск»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.08.201330.08.2013 23:3030.08.2013 23:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300494173Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Сооружение – первый пусковой комплекс опытно-промышленной установки переработки (подготовки) газа УПГ-102» для нужд ООО «Газпром добыча Иркутск»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Сооружение – первый пусковой комплекс опытно-промышленной установки переработки (подготовки) газа УПГ-102» для нужд ООО «Газпром добыча Иркутск»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча Иркутск
Все закупки и тендеры Газпром добыча Иркутск
Адрес местонахождения
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14
664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14
Отсутствуют
45.21
Документация лота
Кол-во: 1
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