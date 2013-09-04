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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300493061
Уникальный номер закупки
13-2.2-0765
Наименование закупки
Поставка офисной мебели для нужд Администрации ООО «Газпромтранс» № 784/ГТранс/13-2.2-0765/14.08.13/ЗЭПГОС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.08.2013 13:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-39-80
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
O.Ignateva@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Игнатьева Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка офисной мебели для нужд Администрации ООО «Газпромтранс»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.09.2013 12:00 GMT +304.09.2013 12:0004.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300493061Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной мебели для нужд Администрации ООО «Газпромтранс»Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.09.2013 15:2005.09.2013 15:2005.09.2013 15:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300493061Дата и время вскрытия заявок Поставка офисной мебели для нужд Администрации ООО «Газпромтранс»Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 22:3020.09.2013 22:3020.09.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300493061Подведение итогов не позднее Поставка офисной мебели для нужд Администрации ООО «Газпромтранс»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка офисной мебели для нужд Администрации ООО «Газпромтранс»
Начальная цена
36 800 550,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
52.48.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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