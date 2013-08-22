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Номер извещения
31300494125
Уникальный номер закупки
13-2.1-5694
Наименование закупки
Оказание услуг по аренде геофизического оборудования для нужд ПФ «Костромагазгеофизика» ООО «Газпром георесурс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.08.2013 18:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по аренде геофизического оборудования на Тас-Юряхской площади для нужд ПФ Костромагазгеофизика.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.08.2013 12:00 GMT +322.08.2013 12:0022.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300494125Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аренде геофизического оборудования на Тас-Юряхской площади для нужд ПФ Костромагазгеофизика.Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.08.2013 14:2023.08.2013 14:2023.08.2013 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300494125Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по аренде геофизического оборудования на Тас-Юряхской площади для нужд ПФ Костромагазгеофизика.Москва
Подведение итогов не позднее
30.08.2013 23:5930.08.2013 23:5930.08.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300494125Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аренде геофизического оборудования на Тас-Юряхской площади для нужд ПФ Костромагазгеофизика.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по аренде геофизического оборудования на Тас-Юряхской площади для нужд ПФ Костромагазгеофизика.
Начальная цена
10 620 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Отсутствуют
71.34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг по аренде геофизического оборудования на Невской площади для нужд ПФ Костромагазгеофизика.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.08.2013 12:00 GMT +322.08.2013 12:0022.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300494125Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аренде геофизического оборудования на Невской площади для нужд ПФ Костромагазгеофизика.Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.08.2013 14:2023.08.2013 14:2023.08.2013 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300494125Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по аренде геофизического оборудования на Невской площади для нужд ПФ Костромагазгеофизика.Москва
Подведение итогов не позднее
30.08.2013 23:5930.08.2013 23:5930.08.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300494125Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аренде геофизического оборудования на Невской площади для нужд ПФ Костромагазгеофизика.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по аренде геофизического оборудования на Невской площади для нужд ПФ Костромагазгеофизика.
Начальная цена
31 718 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Отсутствуют
71.34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг по аренде геофизического оборудования на Салымской площади для нужд ПФ Костромагазгеофизика
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.08.2013 12:00 GMT +322.08.2013 12:0022.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300494125Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аренде геофизического оборудования на Салымской площади для нужд ПФ КостромагазгеофизикаМосква
Дата и время вскрытия заявок
23.08.2013 14:2023.08.2013 14:2023.08.2013 14:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300494125Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по аренде геофизического оборудования на Салымской площади для нужд ПФ КостромагазгеофизикаМосква
Подведение итогов не позднее
30.08.2013 23:5930.08.2013 23:5930.08.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300494125Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аренде геофизического оборудования на Салымской площади для нужд ПФ КостромагазгеофизикаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по аренде геофизического оборудования на Салымской площади для нужд ПФ Костромагазгеофизика
Начальная цена
29 240 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Отсутствуют
71.34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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