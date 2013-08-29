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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300494124
Уникальный номер закупки
13-2.1-5439
Наименование закупки
Оказание автоуслуг сторонними организациями для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.08.2013 18:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг специализированными автомобилями и дорожно-строительной техникой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.08.2013 12:00 GMT +329.08.2013 12:0029.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300494124Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг специализированными автомобилями и дорожно-строительной техникойМосква
Дата и время вскрытия заявок
30.08.2013 15:0030.08.2013 15:0030.08.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300494124Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг специализированными автомобилями и дорожно-строительной техникойМосква
Подведение итогов не позднее
06.09.2013 23:5906.09.2013 23:5906.09.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300494124Подведение итогов не позднее Оказание услуг специализированными автомобилями и дорожно-строительной техникойМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг специализированными автомобилями и дорожно-строительной техникой
Начальная цена
23 590 308,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Адрес местонахождения
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Отсутствуют
60.24.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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