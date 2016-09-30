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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300496828Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, ГАЗ, УАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Заволжское управление ООО "Газпром газнадзор"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31300496828

    Уникальный номер закупки

    13_2.1_5691

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.08.2013 18:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    письмо о продлении срока подачи заявок ЗП_038

    Уведомление об участии

    Изменения в извещении

    Извещение_038

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_038

    Документация 038

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Контактный телефон

    +7 495 430-88-63

    Факс

    Адрес электронной почты

    kuznetsova@gaznadzor.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Елизавета Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Авенсис, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Шевроле-Нива для нужд филиала Башкирское управление ООО "Газпром газнадзор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2013 15:00 GMT +310.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300496828Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Авенсис, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Шевроле-Нива для нужд филиала Башкирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2013 15:0010.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300496828Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Авенсис, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Шевроле-Нива для нужд филиала Башкирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2013 15:0020.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Авенсис, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Шевроле-Нива для нужд филиала Башкирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.201320.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Авенсис, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Шевроле-Нива для нужд филиала Башкирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Авенсис, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Шевроле-Нива для нужд филиала Башкирское управление ООО "Газпром газнадзор"

    Начальная цена

    69 130,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.2

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Авенсис, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Шевроле-Нива для нужд филиала Башкирское управление ООО "Газпром газнадзор""

    Кол-во: 5

    Лот 2

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ для нужд филиала Волго-Камское управление ООО "Газпром газнадзор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2013 15:00 GMT +310.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300496828Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ для нужд филиала Волго-Камское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2013 15:0010.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300496828Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ для нужд филиала Волго-Камское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2013 15:0020.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ для нужд филиала Волго-Камское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.201320.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ для нужд филиала Волго-Камское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ для нужд филиала Волго-Камское управление ООО "Газпром газнадзор"

    Начальная цена

    264 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.2

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ для нужд филиала Волго-Камское управление ООО "Газпром газнадзор""

    Кол-во: 13

    Лот 3

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Авенсис, Шевроле Нива, ГАЗ для нужд филиала Волгоградское управление ООО "Газпром газнадзор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2013 15:00 GMT +310.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300496828Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Авенсис, Шевроле Нива, ГАЗ для нужд филиала Волгоградское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2013 15:0010.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300496828Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Авенсис, Шевроле Нива, ГАЗ для нужд филиала Волгоградское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2013 15:0020.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Авенсис, Шевроле Нива, ГАЗ для нужд филиала Волгоградское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.201320.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Авенсис, Шевроле Нива, ГАЗ для нужд филиала Волгоградское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Авенсис, Шевроле Нива, ГАЗ для нужд филиала Волгоградское управление ООО "Газпром газнадзор"

    Начальная цена

    119 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.2

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Авенсис, Шевроле Нива, ГАЗ для нужд филиала Волгоградское управление ООО "Газпром газнадзор""

    Кол-во: 4

    Лот 4

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Тойота Камри, Швроле Нива, УАЗ для нужд филиала Волжское управление ООО "Газпром газнадзор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2013 15:00 GMT +310.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300496828Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Тойота Камри, Швроле Нива, УАЗ для нужд филиала Волжское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2013 15:0010.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300496828Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Тойота Камри, Швроле Нива, УАЗ для нужд филиала Волжское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2013 15:0020.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Тойота Камри, Швроле Нива, УАЗ для нужд филиала Волжское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.201320.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Тойота Камри, Швроле Нива, УАЗ для нужд филиала Волжское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Тойота Камри, Швроле Нива, УАЗ для нужд филиала Волжское управление ООО "Газпром газнадзор"

    Начальная цена

    145 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.2

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Тойота Камри, Швроле Нива, УАЗ для нужд филиала Волжское управление ООО "Газпром газнадзор""

    Кол-во: 11

    Лот 5

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Шевроле Нива, ВАЗ, ГАЗ, для нужд филиалу Восточно-Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2013 15:00 GMT +310.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300496828Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Шевроле Нива, ВАЗ, ГАЗ, для нужд филиалу Восточно-Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2013 15:0010.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300496828Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Шевроле Нива, ВАЗ, ГАЗ, для нужд филиалу Восточно-Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2013 15:0020.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Шевроле Нива, ВАЗ, ГАЗ, для нужд филиалу Восточно-Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.201320.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Шевроле Нива, ВАЗ, ГАЗ, для нужд филиалу Восточно-Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Шевроле Нива, ВАЗ, ГАЗ, для нужд филиалу Восточно-Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"

    Начальная цена

    115 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.2

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Шевроле Нива, ВАЗ, ГАЗ, для нужд филиалу Восточно-Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор""

    Кол-во: 5

    Лот 6

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Шевроле Нива, ВАЗ, УАЗ для нужд филиала Дальневосточное управление ООО "Газпром газнадзор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2013 15:00 GMT +310.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300496828Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Шевроле Нива, ВАЗ, УАЗ для нужд филиала Дальневосточное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2013 15:0010.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300496828Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Шевроле Нива, ВАЗ, УАЗ для нужд филиала Дальневосточное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2013 15:0020.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Шевроле Нива, ВАЗ, УАЗ для нужд филиала Дальневосточное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.201320.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Шевроле Нива, ВАЗ, УАЗ для нужд филиала Дальневосточное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Шевроле Нива, ВАЗ, УАЗ для нужд филиала Дальневосточное управление ООО "Газпром газнадзор"

    Начальная цена

    210 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.2

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Шевроле Нива, ВАЗ, УАЗ для нужд филиала Дальневосточное управление ООО "Газпром газнадзор""

    Кол-во: 6

    Лот 7

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, ГАЗ, УАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Заволжское управление ООО "Газпром газнадзор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2013 15:00 GMT +310.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300496828Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, ГАЗ, УАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Заволжское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2013 15:0010.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300496828Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, ГАЗ, УАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Заволжское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2013 15:0020.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, ГАЗ, УАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Заволжское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.201320.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, ГАЗ, УАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Заволжское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, ГАЗ, УАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Заволжское управление ООО "Газпром газнадзор"

    Начальная цена

    115 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.2

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, ГАЗ, УАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Заволжское управление ООО "Газпром газнадзор""

    Кол-во: 5

    Лот 8

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ для нужд филиала Западно-Уральское управление ООО "Газпром газнадзор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2013 15:00 GMT +310.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300496828Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ для нужд филиала Западно-Уральское управление ООО "Газпром газнадзор" Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2013 15:0010.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300496828Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ для нужд филиала Западно-Уральское управление ООО "Газпром газнадзор" Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2013 15:0020.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ для нужд филиала Западно-Уральское управление ООО "Газпром газнадзор" Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.201320.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ для нужд филиала Западно-Уральское управление ООО "Газпром газнадзор" Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ для нужд филиала Западно-Уральское управление ООО "Газпром газнадзор"

    Начальная цена

    125 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.2

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ для нужд филиала Западно-Уральское управление "

    Кол-во: 6

    Лот 9

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ, ГАЗ для нужд филиала Западно-Уральское управление ООО "Газпром газнадзор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2013 15:00 GMT +310.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300496828Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ, ГАЗ для нужд филиала Западно-Уральское управление ООО "Газпром газнадзор" Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2013 15:0010.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300496828Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ, ГАЗ для нужд филиала Западно-Уральское управление ООО "Газпром газнадзор" Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2013 15:0020.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ, ГАЗ для нужд филиала Западно-Уральское управление ООО "Газпром газнадзор" Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.201320.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ, ГАЗ для нужд филиала Западно-Уральское управление ООО "Газпром газнадзор" Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ, ГАЗ для нужд филиала Западно-Уральское управление ООО "Газпром газнадзор"

    Начальная цена

    100 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ, ГАЗ для нужд филиала Западно-Уральское управление ООО "Газпром газнадзор""

    Кол-во: 4

    Лот 10

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Ленд Крузер, УАЗ для нужд филиала Полярное управление ООО "Газпром газнадзор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2013 15:00 GMT +310.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300496828Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Ленд Крузер, УАЗ для нужд филиала Полярное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2013 15:0010.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300496828Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Ленд Крузер, УАЗ для нужд филиала Полярное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2013 15:0020.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Ленд Крузер, УАЗ для нужд филиала Полярное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.201320.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Ленд Крузер, УАЗ для нужд филиала Полярное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Ленд Крузер, УАЗ для нужд филиала Полярное управление ООО "Газпром газнадзор"

    Начальная цена

    133 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.2

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Ленд Крузер, УАЗ для нужд филиала Полярное управление ООО "Газпром газнадзор""

    Кол-во: 4

    Лот 11

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Тойота Камри,УАЗ, ГАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Северное управление ООО "Газпром газнадзор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2013 15:00 GMT +310.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300496828Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Тойота Камри,УАЗ, ГАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Северное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2013 15:0010.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300496828Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Тойота Камри,УАЗ, ГАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Северное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2013 15:0020.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Тойота Камри,УАЗ, ГАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Северное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.201320.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Тойота Камри,УАЗ, ГАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Северное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Тойота Камри,УАЗ, ГАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Северное управление ООО "Газпром газнадзор"

    Начальная цена

    107 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.2

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Документация 038

    30.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Тойота Камри,УАЗ, ГАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Северное управление ООО "Газпром газнадзор""

    Кол-во: 8

    Лот 12

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, УАЗ, ВАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Северо-Западное управление ООО "Газпром газнадзор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2013 15:00 GMT +310.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300496828Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, УАЗ, ВАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Северо-Западное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2013 15:0010.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300496828Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, УАЗ, ВАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Северо-Западное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2013 15:0020.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, УАЗ, ВАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Северо-Западное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.201320.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, УАЗ, ВАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Северо-Западное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, УАЗ, ВАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Северо-Западное управление ООО "Газпром газнадзор"

    Начальная цена

    490 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.2

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, УАЗ, ВАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Северо-Западное управление ООО "Газпром газнадзор""

    Кол-во: 9

    Лот 13

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, УАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2013 15:00 GMT +310.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300496828Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, УАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2013 15:0010.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300496828Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, УАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2013 15:0020.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, УАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.201320.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, УАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, УАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"

    Начальная цена

    200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.2

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, УАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор""

    Кол-во: 6

    Лот 14

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2013 15:00 GMT +310.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300496828Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2013 15:0010.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300496828Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2013 15:0020.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.201320.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"

    Начальная цена

    150 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.2

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор""

    Кол-во: 3

    Лот 15

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Шевроле Нива для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2013 15:00 GMT +310.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300496828Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Шевроле Нива для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2013 15:0010.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300496828Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Шевроле Нива для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2013 15:0020.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Шевроле Нива для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.201320.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Шевроле Нива для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Шевроле Нива для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"

    Начальная цена

    100 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.2

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Шевроле Нива для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор""

    Кол-во: 2

    Лот 16

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ, Шевроле Нива, ГАЗ, ВАЗ, для нужд филиала Центральное управление ООО "Газпром газнадзор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2013 15:00 GMT +310.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300496828Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ, Шевроле Нива, ГАЗ, ВАЗ, для нужд филиала Центральное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2013 15:0010.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300496828Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ, Шевроле Нива, ГАЗ, ВАЗ, для нужд филиала Центральное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2013 15:0020.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ, Шевроле Нива, ГАЗ, ВАЗ, для нужд филиала Центральное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.201320.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ, Шевроле Нива, ГАЗ, ВАЗ, для нужд филиала Центральное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ, Шевроле Нива, ГАЗ, ВАЗ, для нужд филиала Центральное управление ООО "Газпром газнадзор"

    Начальная цена

    165 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.2

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ, Шевроле Нива, ГАЗ, ВАЗ, для нужд филиала Центральное управление ООО "Газпром газнадзор""

    Кол-во: 5

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    Конкурентный отбор № ГП112004
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175140
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 284 114
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112013
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175158
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 643 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № ГП201129
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    177079
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    6 572 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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