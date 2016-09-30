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Номер извещения
31300496828
Уникальный номер закупки
13_2.1_5691
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.08.2013 18:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Контактный телефон
+7 495 430-88-63
Факс
Адрес электронной почты
kuznetsova@gaznadzor.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Елизавета Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Авенсис, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Шевроле-Нива для нужд филиала Башкирское управление ООО "Газпром газнадзор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2013 15:00 GMT +310.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300496828Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Авенсис, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Шевроле-Нива для нужд филиала Башкирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2013 15:0010.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300496828Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Авенсис, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Шевроле-Нива для нужд филиала Башкирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 15:0020.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Авенсис, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Шевроле-Нива для нужд филиала Башкирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.09.201320.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Авенсис, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Шевроле-Нива для нужд филиала Башкирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Авенсис, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Шевроле-Нива для нужд филиала Башкирское управление ООО "Газпром газнадзор"
Начальная цена
69 130,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ для нужд филиала Волго-Камское управление ООО "Газпром газнадзор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2013 15:00 GMT +310.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300496828Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ для нужд филиала Волго-Камское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2013 15:0010.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300496828Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ для нужд филиала Волго-Камское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 15:0020.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ для нужд филиала Волго-Камское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.09.201320.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ для нужд филиала Волго-Камское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ для нужд филиала Волго-Камское управление ООО "Газпром газнадзор"
Начальная цена
264 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 13
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Авенсис, Шевроле Нива, ГАЗ для нужд филиала Волгоградское управление ООО "Газпром газнадзор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2013 15:00 GMT +310.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300496828Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Авенсис, Шевроле Нива, ГАЗ для нужд филиала Волгоградское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2013 15:0010.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300496828Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Авенсис, Шевроле Нива, ГАЗ для нужд филиала Волгоградское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 15:0020.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Авенсис, Шевроле Нива, ГАЗ для нужд филиала Волгоградское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.09.201320.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Авенсис, Шевроле Нива, ГАЗ для нужд филиала Волгоградское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Авенсис, Шевроле Нива, ГАЗ для нужд филиала Волгоградское управление ООО "Газпром газнадзор"
Начальная цена
119 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Тойота Камри, Швроле Нива, УАЗ для нужд филиала Волжское управление ООО "Газпром газнадзор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2013 15:00 GMT +310.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300496828Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Тойота Камри, Швроле Нива, УАЗ для нужд филиала Волжское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2013 15:0010.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300496828Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Тойота Камри, Швроле Нива, УАЗ для нужд филиала Волжское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 15:0020.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Тойота Камри, Швроле Нива, УАЗ для нужд филиала Волжское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.09.201320.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Тойота Камри, Швроле Нива, УАЗ для нужд филиала Волжское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Тойота Камри, Швроле Нива, УАЗ для нужд филиала Волжское управление ООО "Газпром газнадзор"
Начальная цена
145 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 11
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Шевроле Нива, ВАЗ, ГАЗ, для нужд филиалу Восточно-Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2013 15:00 GMT +310.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300496828Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Шевроле Нива, ВАЗ, ГАЗ, для нужд филиалу Восточно-Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2013 15:0010.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300496828Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Шевроле Нива, ВАЗ, ГАЗ, для нужд филиалу Восточно-Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 15:0020.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Шевроле Нива, ВАЗ, ГАЗ, для нужд филиалу Восточно-Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.09.201320.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Шевроле Нива, ВАЗ, ГАЗ, для нужд филиалу Восточно-Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Шевроле Нива, ВАЗ, ГАЗ, для нужд филиалу Восточно-Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"
Начальная цена
115 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Шевроле Нива, ВАЗ, УАЗ для нужд филиала Дальневосточное управление ООО "Газпром газнадзор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2013 15:00 GMT +310.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300496828Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Шевроле Нива, ВАЗ, УАЗ для нужд филиала Дальневосточное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2013 15:0010.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300496828Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Шевроле Нива, ВАЗ, УАЗ для нужд филиала Дальневосточное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 15:0020.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Шевроле Нива, ВАЗ, УАЗ для нужд филиала Дальневосточное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.09.201320.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Шевроле Нива, ВАЗ, УАЗ для нужд филиала Дальневосточное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Шевроле Нива, ВАЗ, УАЗ для нужд филиала Дальневосточное управление ООО "Газпром газнадзор"
Начальная цена
210 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, ГАЗ, УАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Заволжское управление ООО "Газпром газнадзор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2013 15:00 GMT +310.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300496828Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, ГАЗ, УАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Заволжское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2013 15:0010.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300496828Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, ГАЗ, УАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Заволжское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 15:0020.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, ГАЗ, УАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Заволжское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.09.201320.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, ГАЗ, УАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Заволжское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, ГАЗ, УАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Заволжское управление ООО "Газпром газнадзор"
Начальная цена
115 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ для нужд филиала Западно-Уральское управление ООО "Газпром газнадзор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2013 15:00 GMT +310.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300496828Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ для нужд филиала Западно-Уральское управление ООО "Газпром газнадзор" Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2013 15:0010.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300496828Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ для нужд филиала Западно-Уральское управление ООО "Газпром газнадзор" Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 15:0020.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ для нужд филиала Западно-Уральское управление ООО "Газпром газнадзор" Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ для нужд филиала Западно-Уральское управление ООО "Газпром газнадзор"
Начальная цена
125 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ, ГАЗ для нужд филиала Западно-Уральское управление ООО "Газпром газнадзор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2013 15:00 GMT +310.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300496828Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ, ГАЗ для нужд филиала Западно-Уральское управление ООО "Газпром газнадзор" Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2013 15:0010.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300496828Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ, ГАЗ для нужд филиала Западно-Уральское управление ООО "Газпром газнадзор" Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 15:0020.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ, ГАЗ для нужд филиала Западно-Уральское управление ООО "Газпром газнадзор" Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ, ГАЗ для нужд филиала Западно-Уральское управление ООО "Газпром газнадзор"
Начальная цена
100 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Ленд Крузер, УАЗ для нужд филиала Полярное управление ООО "Газпром газнадзор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2013 15:00 GMT +310.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300496828Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Ленд Крузер, УАЗ для нужд филиала Полярное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2013 15:0010.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300496828Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Ленд Крузер, УАЗ для нужд филиала Полярное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 15:0020.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Ленд Крузер, УАЗ для нужд филиала Полярное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.09.201320.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Ленд Крузер, УАЗ для нужд филиала Полярное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Тойота Ленд Крузер, УАЗ для нужд филиала Полярное управление ООО "Газпром газнадзор"
Начальная цена
133 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Тойота Камри,УАЗ, ГАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Северное управление ООО "Газпром газнадзор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2013 15:00 GMT +310.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300496828Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Тойота Камри,УАЗ, ГАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Северное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2013 15:0010.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300496828Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Тойота Камри,УАЗ, ГАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Северное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 15:0020.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Тойота Камри,УАЗ, ГАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Северное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.09.201320.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Тойота Камри,УАЗ, ГАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Северное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, Тойота Камри,УАЗ, ГАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Северное управление ООО "Газпром газнадзор"
Начальная цена
107 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Кол-во: 8
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, УАЗ, ВАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Северо-Западное управление ООО "Газпром газнадзор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2013 15:00 GMT +310.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300496828Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, УАЗ, ВАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Северо-Западное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2013 15:0010.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300496828Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, УАЗ, ВАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Северо-Западное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 15:0020.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, УАЗ, ВАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Северо-Западное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.09.201320.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, УАЗ, ВАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Северо-Западное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, УАЗ, ВАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Северо-Западное управление ООО "Газпром газнадзор"
Начальная цена
490 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, УАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2013 15:00 GMT +310.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300496828Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, УАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2013 15:0010.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300496828Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, УАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 15:0020.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, УАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.09.201320.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, УАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Мерседес Бенц, УАЗ, Шевроле Нива для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"
Начальная цена
200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2013 15:00 GMT +310.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300496828Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2013 15:0010.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300496828Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 15:0020.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"
Начальная цена
150 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Шевроле Нива для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2013 15:00 GMT +310.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300496828Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Шевроле Нива для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2013 15:0010.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300496828Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Шевроле Нива для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 15:0020.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Шевроле Нива для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Шевроле Нива для нужд филиала Сибирское управление ООО "Газпром газнадзор"
Начальная цена
100 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ, Шевроле Нива, ГАЗ, ВАЗ, для нужд филиала Центральное управление ООО "Газпром газнадзор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2013 15:00 GMT +310.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300496828Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ, Шевроле Нива, ГАЗ, ВАЗ, для нужд филиала Центральное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2013 15:0010.09.2013 15:0010.09.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300496828Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ, Шевроле Нива, ГАЗ, ВАЗ, для нужд филиала Центральное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 15:0020.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ, Шевроле Нива, ГАЗ, ВАЗ, для нужд филиала Центральное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.09.201320.09.2013 15:0020.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300496828Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ, Шевроле Нива, ГАЗ, ВАЗ, для нужд филиала Центральное управление ООО "Газпром газнадзор"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей УАЗ, Шевроле Нива, ГАЗ, ВАЗ, для нужд филиала Центральное управление ООО "Газпром газнадзор"
Начальная цена
165 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
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