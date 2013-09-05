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Номер извещения
31300494940
Уникальный номер закупки
13_2.2_1790
Наименование закупки
Заправка ГСМ по топливным картам
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.08.2013 10:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
Почтовый адрес
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Контактный телефон
+7 861 213-13-00
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
tender@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кваша Наталья Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Поставка ГСМ по пластиковым картам для Кущевского ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.09.2013 09:30 GMT +305.09.2013 09:3005.09.2013 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300494940Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ по пластиковым картам для Кущевского ЛПУМГКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
05.09.2013 10:0005.09.2013 10:0005.09.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300494940Дата и время вскрытия заявок Поставка ГСМ по пластиковым картам для Кущевского ЛПУМГКраснодар
Подведение итогов не позднее
05.10.2013 14:3005.10.2013 14:3005.10.2013 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300494940Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ по пластиковым картам для Кущевского ЛПУМГКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ГСМ по пластиковым картам для Кущевского ЛПУМГ
Начальная цена
3 915 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
50.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 128200
Поставка ГСМ по пластиковым картам для Краснодарского УТТиСТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.09.2013 09:30 GMT +305.09.2013 09:3005.09.2013 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300494940Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ по пластиковым картам для Краснодарского УТТиСТКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
05.09.2013 10:0005.09.2013 10:0005.09.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300494940Дата и время вскрытия заявок Поставка ГСМ по пластиковым картам для Краснодарского УТТиСТКраснодар
Подведение итогов не позднее
05.10.2013 14:3005.10.2013 14:3005.10.2013 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300494940Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ по пластиковым картам для Краснодарского УТТиСТКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ГСМ по пластиковым картам для Краснодарского УТТиСТ
Начальная цена
12 895 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
50.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 419600
Поставка ГСМ по пластиковым картам для ЯУАВР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.09.2013 09:30 GMT +305.09.2013 09:3005.09.2013 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300494940Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ по пластиковым картам для ЯУАВРКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
05.09.2013 10:0005.09.2013 10:0005.09.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300494940Дата и время вскрытия заявок Поставка ГСМ по пластиковым картам для ЯУАВРКраснодар
Подведение итогов не позднее
05.10.2013 14:3005.10.2013 14:3005.10.2013 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300494940Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ по пластиковым картам для ЯУАВРКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ГСМ по пластиковым картам для ЯУАВР
Начальная цена
112 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
50.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3750
Поставка ГСМ по пластиковым картам для Ростовского ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.09.2013 09:30 GMT +305.09.2013 09:3005.09.2013 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300494940Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ по пластиковым картам для Ростовского ЛПУМГКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
05.09.2013 10:0005.09.2013 10:0005.09.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300494940Дата и время вскрытия заявок Поставка ГСМ по пластиковым картам для Ростовского ЛПУМГКраснодар
Подведение итогов не позднее
05.10.2013 14:3005.10.2013 14:3005.10.2013 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300494940Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ по пластиковым картам для Ростовского ЛПУМГКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ГСМ по пластиковым картам для Ростовского ЛПУМГ
Начальная цена
6 551 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
50.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 215050
Поставка ГСМ по пластиковым картам для Майкопского ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.09.2013 09:30 GMT +305.09.2013 09:3005.09.2013 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300494940Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ по пластиковым картам для Майкопского ЛПУМГКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
05.09.2013 10:0005.09.2013 10:0005.09.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300494940Дата и время вскрытия заявок Поставка ГСМ по пластиковым картам для Майкопского ЛПУМГКраснодар
Подведение итогов не позднее
05.10.2013 14:3005.10.2013 14:3005.10.2013 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300494940Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ по пластиковым картам для Майкопского ЛПУМГКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ГСМ по пластиковым картам для Майкопского ЛПУМГ
Начальная цена
7 908 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
50.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 258500
Поставка ГСМ для Таганрогского ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.09.2013 09:30 GMT +305.09.2013 09:3005.09.2013 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300494940Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ для Таганрогского ЛПУМГКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
05.09.2013 10:0005.09.2013 10:0005.09.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300494940Дата и время вскрытия заявок Поставка ГСМ для Таганрогского ЛПУМГКраснодар
Подведение итогов не позднее
05.10.2013 14:3005.10.2013 14:3005.10.2013 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300494940Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ для Таганрогского ЛПУМГКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ГСМ для Таганрогского ЛПУМГ
Начальная цена
311 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
50.50
Документация лота
Кол-во: 10200
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