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Номер извещения
31300491863
Уникальный номер закупки
13_2.1_3365
Наименование закупки
Техническое обслуживание и текущий ремонт автотракторной техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.08.2013 07:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Контактный телефон
+7 34949 9-66-27
Факс
Адрес электронной почты
u.morozov@urengoy-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Морозов Юрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание и текущий ремонт автотракторной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.09.2013 13:00 GMT +304.09.2013 13:0004.09.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300491863Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и текущий ремонт автотракторной техникиНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
04.09.2013 13:0004.09.2013 13:0004.09.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300491863Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и текущий ремонт автотракторной техникиНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
11.09.2013 13:0011.09.2013 13:0011.09.2013 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300491863Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и текущий ремонт автотракторной техникиНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и текущий ремонт автотракторной техники
Начальная цена
19 700 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Отсутствуют
50.2
Документация лота
Кол-во: 448
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