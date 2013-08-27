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Номер извещения
ГП308010
Уникальный номер закупки
16/12.08.13/СГНХП/ЗПЭ
Наименование закупки
программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security, спутникового оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.08.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
+7 34763 9-48-65
Адрес электронной почты
Zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2013 08:00 GMT +327.08.2013 08:0027.08.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308010Дата и время окончания срока приема заявок ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕСалават
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2013 08:0027.08.2013 08:0027.08.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308010Дата и время вскрытия заявок ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕСалават
Подведение итогов не позднее
30.08.2013 08:0030.08.2013 08:0030.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308010Подведение итогов не позднее ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕСалават
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Начальная цена
130 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Проектный институт СГНХП
Все закупки и тендеры Проектный институт СГНХП
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
СПУТНИКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2013 08:00 GMT +327.08.2013 08:0027.08.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308010Дата и время окончания срока приема заявок СПУТНИКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕСалават
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2013 08:0027.08.2013 08:0027.08.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308010Дата и время вскрытия заявок СПУТНИКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕСалават
Подведение итогов не позднее
30.08.2013 08:0030.08.2013 08:0030.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308010Подведение итогов не позднее СПУТНИКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕСалават
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СПУТНИКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Начальная цена
2 105 881,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Проектный институт СГНХП
Все закупки и тендеры Проектный институт СГНХП
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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