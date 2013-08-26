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Номер извещения
ГП308009
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
Текущий ремонт автомобилей Кущевского ЛПУМГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.08.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
Почтовый адрес
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Контактный телефон
+7 861 213-13-00
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
tender@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кваша Наталья Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Текущий ремонт автомобилей Кущевского ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2013 09:30 GMT +326.08.2013 09:3026.08.2013 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308009Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт автомобилей Кущевского ЛПУМГКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2013 10:0026.08.2013 10:0026.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308009Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт автомобилей Кущевского ЛПУМГКраснодар
Подведение итогов не позднее
26.09.2013 14:0026.09.2013 14:0026.09.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308009Подведение итогов не позднее Текущий ремонт автомобилей Кущевского ЛПУМГКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт автомобилей Кущевского ЛПУМГ
Начальная цена
103 908,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
50.20
Документация лота
Кол-во: 3
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