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Номер извещения
31300490750
Уникальный номер закупки
13_2.2_1885
Наименование закупки
«Приобретение Электропогрузчика HYUNDAI 18BT-7 для Оренбургского филиала ООО «Газпромтранс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.08.2013 14:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-81
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kivv@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киселев Владимир Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение Электропогрузчика HYUNDAI 18BT-7 для Оренбургского филиала ООО «Газпромтранс
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2013 17:00 GMT +302.09.2013 17:0002.09.2013 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300490750Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение Электропогрузчика HYUNDAI 18BT-7 для Оренбургского филиала ООО «ГазпромтрансМосква
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2013 17:0502.09.2013 17:0502.09.2013 17:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300490750Дата и время вскрытия заявок Приобретение Электропогрузчика HYUNDAI 18BT-7 для Оренбургского филиала ООО «ГазпромтрансМосква
Подведение итогов не позднее
27.09.2013 12:0027.09.2013 12:0027.09.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300490750Подведение итогов не позднее Приобретение Электропогрузчика HYUNDAI 18BT-7 для Оренбургского филиала ООО «ГазпромтрансМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение Электропогрузчика HYUNDAI 18BT-7 для Оренбургского филиала ООО «Газпромтранс
Начальная цена
1 107 870,22
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
50.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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