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Номер извещения
31300489038
Уникальный номер закупки
13_2.2_1182
Наименование закупки
поставка комплектующих и ресурсных запасных частей для копировальной техники для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.08.2013 18:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Почтовый адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Контактный телефон
+7 498 657-48-63
Факс
--
Адрес электронной почты
L_Sheshunova@vniigaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шешунова Лариса Гарифулловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле машинами, производственным оборудованием, судами и летательными аппаратами за вознаграждение или на договорной основе
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектующих и ресурсных запасных частей для копировальной техники для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2013 12:00 GMT +320.08.2013 12:0020.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300489038Дата и время окончания срока приема заявок поставка комплектующих и ресурсных запасных частей для копировальной техники для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ»Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2013 12:0020.08.2013 12:0020.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300489038Дата и время вскрытия заявок поставка комплектующих и ресурсных запасных частей для копировальной техники для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ»Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2013 15:0030.09.2013 15:0030.09.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300489038Подведение итогов не позднее поставка комплектующих и ресурсных запасных частей для копировальной техники для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих и ресурсных запасных частей для копировальной техники для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
Начальная цена
903 895,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Адрес местонахождения
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Отсутствуют
51.14.1
Документация лота
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