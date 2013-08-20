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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300486446
Уникальный номер закупки
13-2.1-6268
Наименование закупки
оказание услуг по уборке зданий и помещений, улиц и тротуаров, участков и площадей, а также ведение дежурств в зданиях Ямальского филиала ООО «Газпромтранс» для нужд ООО «Газпромтранс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.08.2013 19:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по уборке зданий и помещений, улиц и тротуаров, участков и площадей, а также ведение дежурств в зданиях Ямальского филиала ООО «Газпромтранс»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2013 12:00 GMT +320.08.2013 12:0020.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300486446Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по уборке зданий и помещений, улиц и тротуаров, участков и площадей, а также ведение дежурств в зданиях Ямальского филиала ООО «Газпромтранс»Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2013 14:2521.08.2013 14:2521.08.2013 14:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300486446Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по уборке зданий и помещений, улиц и тротуаров, участков и площадей, а также ведение дежурств в зданиях Ямальского филиала ООО «Газпромтранс»Москва
Подведение итогов не позднее
30.08.2013 23:5930.08.2013 23:5930.08.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300486446Подведение итогов не позднее оказание услуг по уборке зданий и помещений, улиц и тротуаров, участков и площадей, а также ведение дежурств в зданиях Ямальского филиала ООО «Газпромтранс»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.08.201330.08.2013 23:5930.08.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300486446Подведение итогов не позднее оказание услуг по уборке зданий и помещений, улиц и тротуаров, участков и площадей, а также ведение дежурств в зданиях Ямальского филиала ООО «Газпромтранс»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по уборке зданий и помещений, улиц и тротуаров, участков и площадей, а также ведение дежурств в зданиях Ямальского филиала ООО «Газпромтранс»
Начальная цена
44 199 540,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
74.70.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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