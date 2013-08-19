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Номер извещения
31300489113
Уникальный номер закупки
13_2.2_1630
Наименование закупки
Управление «Надымгазснабкомплект».Поставка товара для нужд ООО «Газпром добыча Надым».Запасные части к автомобилям, гаражное оборудование
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.08.2013 19:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-39-47
Факс
+7 34995 3-75-12
Адрес электронной почты
Eremina.EK@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Еремина Елена Константиновна
Место рассмотрения предложений
Надым
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Договор поставки МТР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2013 13:00 GMT +319.08.2013 13:0019.08.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300489113Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставки МТРНадым
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2013 13:0019.08.2013 13:0019.08.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300489113Дата и время вскрытия заявок Договор поставки МТРНадым
Подведение итогов не позднее
29.08.2013 15:0029.08.2013 15:0029.08.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300489113Подведение итогов не позднее Договор поставки МТРНадым
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор поставки МТР
Начальная цена
3 498 847,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
50.30.1
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