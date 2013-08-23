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Номер извещения
31300484549
Уникальный номер закупки
13-2.1-6403
Наименование закупки
Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей марок ГАЗ, УАЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.08.2013 11:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Контактный телефон
+7 831 416-52-95
Факс
+7 83173 3-16-95
Адрес электронной почты
N.Shakhnuk@vtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шахнюк Николай Александрович
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей марок ГАЗ, УАЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.08.2013 14:00 GMT +323.08.2013 14:0023.08.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300484549Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей марок ГАЗ, УАЗНижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
23.08.2013 14:0023.08.2013 14:0023.08.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300484549Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей марок ГАЗ, УАЗНижний Новгород
Подведение итогов не позднее
03.09.2013 09:0003.09.2013 09:0003.09.2013 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300484549Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей марок ГАЗ, УАЗНижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей марок ГАЗ, УАЗ
Начальная цена
4 720 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
50 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Отсутствуют
50.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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