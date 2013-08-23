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Номер извещения
31300484241
Уникальный номер закупки
13_2.2_0371
Наименование закупки
Поставка бутылированной питьевой воды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.08.2013 09:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Контактный телефон
+7 34949 6-65-41
Факс
+7 34949 6-65-30
Адрес электронной почты
A.Kolesnik@ygd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колесник Александр Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бутылированной питьевой воды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.08.2013 12:00 GMT +323.08.2013 12:0023.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300484241Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бутылированной питьевой водыНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
23.08.2013 15:0023.08.2013 15:0023.08.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300484241Дата и время вскрытия заявок Поставка бутылированной питьевой водыНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
16.09.2013 13:0016.09.2013 13:0016.09.2013 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300484241Подведение итогов не позднее Поставка бутылированной питьевой водыНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бутылированной питьевой воды
Начальная цена
1 763 864,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Отсутствуют
15.98.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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