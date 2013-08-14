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Номер извещения
31300481913
Уникальный номер закупки
13-2.3-0178
Наименование закупки
Выполнение инженерных изысканий и сбор исходных данных для разработки рабочей документации по объекту «Нефтеперекачивающая станция Уренгойская» для нужд ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (768/ВНИИГ/13-2.3-0178/08.08.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.08.2013 11:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение инженерных изысканий и сбор исходных данных для разработки рабочей документации по объекту «Нефтеперекачивающая станция Уренгойская»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2013 12:00 GMT +314.08.2013 12:0014.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300481913Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение инженерных изысканий и сбор исходных данных для разработки рабочей документации по объекту «Нефтеперекачивающая станция Уренгойская»Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.08.2013 14:4015.08.2013 14:4015.08.2013 14:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300481913Дата и время вскрытия заявок Выполнение инженерных изысканий и сбор исходных данных для разработки рабочей документации по объекту «Нефтеперекачивающая станция Уренгойская»Москва
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 17:0019.08.2013 17:0019.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300481913Подведение итогов не позднее Выполнение инженерных изысканий и сбор исходных данных для разработки рабочей документации по объекту «Нефтеперекачивающая станция Уренгойская»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение инженерных изысканий и сбор исходных данных для разработки рабочей документации по объекту «Нефтеперекачивающая станция Уренгойская»
Начальная цена
95 755 239,09
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Адрес местонахождения
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Отсутствуют
74.20.35
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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