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Номер извещения
31300478676
Уникальный номер закупки
№ 019/ННГП/5-34/05.08.13/ЭЗ
Наименование закупки
Право заключения договора на поставку осей для полуприцепов ППЦ-38
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.08.2013 08:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630051, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 242, оф.А101
Почтовый адрес
630051, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 242, оф.А101
Контактный телефон
+7 383 279-04-43
Факс
+7 3822 61-21-60
Адрес электронной почты
nngp@hutek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гагин Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на поставку осей для полуприцепов ППЦ-38
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.08.2013 07:00 GMT +323.08.2013 07:0023.08.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478676Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку осей для полуприцепов ППЦ-38Новосибирск
Дата и время вскрытия заявок
23.08.2013 12:0023.08.2013 12:0023.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478676Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на поставку осей для полуприцепов ППЦ-38Новосибирск
Подведение итогов не позднее
16.09.2013 11:0016.09.2013 11:0016.09.2013 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478676Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку осей для полуприцепов ППЦ-38Новосибирск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на поставку осей для полуприцепов ППЦ-38
Начальная цена
2 084 640,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО «Новосибирскнефтегазпереработка» в г. Новосибирске: 630039, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Автоген-ная,122 (для ОАО «Новосибирскнефтегазпереработка»)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НовосибирскНГП
Все закупки и тендеры НовосибирскНГП
Адрес местонахождения
630051, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 242, оф.А101
Отсутствуют
50.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 24
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