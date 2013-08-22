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Номер извещения
31300478733
Уникальный номер закупки
13_2.2_1592
Наименование закупки
Поставка автошин на Тас-Юряхскую площадь для нужд ПФ «Костромагазгеофизика»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.08.2013 09:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 921-07-45
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
se.smirnov@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнов Сергей Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автошин на Тас-Юряхскую площадь для нужд ПФ «Костромагазгеофизика»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.08.2013 10:00 GMT +322.08.2013 10:0022.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478733Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошин на Тас-Юряхскую площадь для нужд ПФ «Костромагазгеофизика»Москва
Дата и время вскрытия заявок
22.08.2013 11:0022.08.2013 11:0022.08.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478733Дата и время вскрытия заявок Поставка автошин на Тас-Юряхскую площадь для нужд ПФ «Костромагазгеофизика»Москва
Подведение итогов не позднее
23.09.2013 12:0023.09.2013 12:0023.09.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478733Подведение итогов не позднее Поставка автошин на Тас-Юряхскую площадь для нужд ПФ «Костромагазгеофизика»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автошин на Тас-Юряхскую площадь для нужд ПФ «Костромагазгеофизика»
Начальная цена
999 982,79
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Отсутствуют
50.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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