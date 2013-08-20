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Номер извещения
31300481340
Уникальный номер закупки
13_2.1_6032
Наименование закупки
Аренда микроавтобусов ГАЗ-3221 для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.08.2013 09:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
Почтовый адрес
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Контактный телефон
+7 861 213-15-20
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
tender@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кваша Наталья Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Закупки и тендеры Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аренда микроавтобусов ГАЗ-3221 для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2013 09:30 GMT +320.08.2013 09:3020.08.2013 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300481340Дата и время окончания срока приема заявок Аренда микроавтобусов ГАЗ-3221 для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2013 10:0020.08.2013 10:0020.08.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300481340Дата и время вскрытия заявок Аренда микроавтобусов ГАЗ-3221 для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»Краснодар
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 14:0020.09.2013 14:0020.09.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300481340Подведение итогов не позднее Аренда микроавтобусов ГАЗ-3221 для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда микроавтобусов ГАЗ-3221 для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Начальная цена
909 018,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Отсутствуют
71.21.1
Документация лота
Кол-во: 6
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