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Номер извещения
31300478931
Уникальный номер закупки
13_2.2_1127
Наименование закупки
Поставка вакуумного сушильного шкафа MEMMERT VO500 с вакуумным насосным модулем PMP 500
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.08.2013 09:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13
Контактный телефон
+7 812 578-76-00
Факс
+7 812 578-76-28
Адрес электронной почты
tender@gsg.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сергиенко Андрей Викторович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования
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Поставка вакуумного сушильного шкафа MEMMERT VO500 с вакуумным насосным модулем PMP 500
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2013 12:00 GMT +320.08.2013 12:0020.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478931Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вакуумного сушильного шкафа MEMMERT VO500 с вакуумным насосным модулем PMP 500Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2013 12:0020.08.2013 12:0020.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478931Дата и время вскрытия заявок Поставка вакуумного сушильного шкафа MEMMERT VO500 с вакуумным насосным модулем PMP 500Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
02.09.2013 17:0002.09.2013 17:0002.09.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478931Подведение итогов не позднее Поставка вакуумного сушильного шкафа MEMMERT VO500 с вакуумным насосным модулем PMP 500Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вакуумного сушильного шкафа MEMMERT VO500 с вакуумным насосным модулем PMP 500
Начальная цена
696 548,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Гипроспецгаз"
Все закупки и тендеры АО "Гипроспецгаз"
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13
Отсутствуют
29.21.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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