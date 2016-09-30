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Номер извещения
31300478268
Уникальный номер закупки
13-4.3-0043
Наименование закупки
Поставка труб стальных для нужд ООО «Газпром комплектация» № 755/ГПК/13-4.3-0043/06.08.13/ЗЭПГОС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.08.2013 18:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-69-29
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.G.Filippov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппов Антон Германович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1720
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1720Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1720Москва
Подведение итогов не позднее
26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1720Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1720
Начальная цена
229 243 019,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
27.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва
Подведение итогов не позднее
26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420
Начальная цена
1 858 700 226,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
27.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва
Подведение итогов не позднее
26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420
Начальная цена
854 423 042,15
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
27.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва
Подведение итогов не позднее
26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420
Начальная цена
936 845 590,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
27.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва
Подведение итогов не позднее
26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420
Начальная цена
641 016 745,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
27.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва
Подведение итогов не позднее
26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420
Начальная цена
827 645 775,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
27.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва
Подведение итогов не позднее
26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420
Начальная цена
27 725 416,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
27.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø1020
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø1020Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø1020Москва
Подведение итогов не позднее
26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø1020Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø1020
Начальная цена
1 024 254 035,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
27.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø1020
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø1020Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø1020Москва
Подведение итогов не позднее
26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø1020Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø1020
Начальная цена
684 494 572,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
27.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø1020
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø1020Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø1020Москва
Подведение итогов не позднее
26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø1020Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø1020
Начальная цена
344 176 033,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
27.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø820, Ø1020
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø820, Ø1020Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø820, Ø1020Москва
Подведение итогов не позднее
26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø820, Ø1020Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø820, Ø1020
Начальная цена
106 757 237,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
27.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø630, Ø720, Ø1020
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø630, Ø720, Ø1020Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø630, Ø720, Ø1020Москва
Подведение итогов не позднее
26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø630, Ø720, Ø1020Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø630, Ø720, Ø1020
Начальная цена
74 371 338,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
27.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø630, Ø720, Ø820, Ø1020
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø630, Ø720, Ø820, Ø1020Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø630, Ø720, Ø820, Ø1020Москва
Подведение итогов не позднее
26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø630, Ø720, Ø820, Ø1020Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø630, Ø720, Ø820, Ø1020
Начальная цена
2 670 015 703,65
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
27.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø530
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø530Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø530Москва
Подведение итогов не позднее
26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø530Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø530
Начальная цена
76 088 535,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
27.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)Москва
Подведение итогов не позднее
26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)
Начальная цена
178 732 732,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
27.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)Москва
Подведение итогов не позднее
26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)
Начальная цена
32 806 081,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
27.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Трубы стальные нефтепроводные бесшовные
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные нефтепроводные бесшовныеМосква
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные нефтепроводные бесшовныеМосква
Подведение итогов не позднее
26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные нефтепроводные бесшовныеМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы стальные нефтепроводные бесшовные
Начальная цена
35 667 658,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
27.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Трубы стальные нефтепроводные электросварные; Трубы стальные водогазопроводные
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные нефтепроводные электросварные; Трубы стальные водогазопроводныеМосква
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные нефтепроводные электросварные; Трубы стальные водогазопроводныеМосква
Подведение итогов не позднее
26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные нефтепроводные электросварные; Трубы стальные водогазопроводныеМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы стальные нефтепроводные электросварные; Трубы стальные водогазопроводные
Начальная цена
5 215 874,87
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
27.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Трубы стальные нефтепроводные электросварные
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные нефтепроводные электросварныеМосква
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные нефтепроводные электросварныеМосква
Подведение итогов не позднее
26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные нефтепроводные электросварныеМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы стальные нефтепроводные электросварные
Начальная цена
29 890 349,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
27.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)Москва
Подведение итогов не позднее
26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)
Начальная цена
4 012 830,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
27.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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