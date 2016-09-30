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    Главная / Торги / Поставка труб стальных для нужд ООО «Газпром комплектация» № 755/ГПК/13-4.3-0043/06.08.13/ЗЭПГОС

    Поставка труб стальных для нужд ООО «Газпром комплектация» № 755/ГПК/13-4.3-0043/06.08.13/ЗЭПГОС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1720МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31300478268

    Уникальный номер закупки

    13-4.3-0043

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка труб стальных для нужд ООО «Газпром комплектация» № 755/ГПК/13-4.3-0043/06.08.13/ЗЭПГОС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.08.2013 18:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в документации

    Уведомление о дате подведения итогов

    Документация 755-2

    Изменения в извещении

    Изменения в документации 2

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 719-69-29

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    A.G.Filippov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппов Антон Германович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1720

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1720Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1720Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1720Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.201326.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1720Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1720

    Начальная цена

    229 243 019,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.22

    Производство стальных труб и фитингов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.201326.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420

    Начальная цена

    1 858 700 226,06

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.22

    Производство стальных труб и фитингов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.201326.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420

    Начальная цена

    854 423 042,15

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.22

    Производство стальных труб и фитингов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 4

    Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.201326.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420

    Начальная цена

    936 845 590,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.22

    Производство стальных труб и фитингов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 5

    Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.201326.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420

    Начальная цена

    641 016 745,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.22

    Производство стальных труб и фитингов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 6

    Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.201326.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420

    Начальная цена

    827 645 775,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.22

    Производство стальных труб и фитингов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 7

    Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.201326.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220, Ø1420

    Начальная цена

    27 725 416,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.22

    Производство стальных труб и фитингов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 8

    Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø1020

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø1020Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø1020Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø1020Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.201326.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø1020Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø1020

    Начальная цена

    1 024 254 035,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.22

    Производство стальных труб и фитингов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 9

    Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø1020

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø1020Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø1020Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø1020Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.201326.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø1020Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø1020

    Начальная цена

    684 494 572,69

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.22

    Производство стальных труб и фитингов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 10

    Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø1020

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø1020Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø1020Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø1020Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.201326.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø1020Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø1020

    Начальная цена

    344 176 033,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.22

    Производство стальных труб и фитингов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 11

    Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø820, Ø1020

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø820, Ø1020Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø820, Ø1020Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø820, Ø1020Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.201326.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø820, Ø1020Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø820, Ø1020

    Начальная цена

    106 757 237,38

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.22

    Производство стальных труб и фитингов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 12

    Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø630, Ø720, Ø1020

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø630, Ø720, Ø1020Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø630, Ø720, Ø1020Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø630, Ø720, Ø1020Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.201326.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø630, Ø720, Ø1020Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø630, Ø720, Ø1020

    Начальная цена

    74 371 338,29

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.22

    Производство стальных труб и фитингов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 13

    Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø630, Ø720, Ø820, Ø1020

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø630, Ø720, Ø820, Ø1020Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø630, Ø720, Ø820, Ø1020Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø630, Ø720, Ø820, Ø1020Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.201326.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø630, Ø720, Ø820, Ø1020Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø630, Ø720, Ø820, Ø1020

    Начальная цена

    2 670 015 703,65

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.22

    Производство стальных труб и фитингов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 14

    Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø530

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø530Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø530Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø530Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.201326.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø530Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø530

    Начальная цена

    76 088 535,05

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.22

    Производство стальных труб и фитингов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 15

    Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.201326.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)

    Начальная цена

    178 732 732,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.22

    Производство стальных труб и фитингов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 16

    Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.201326.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)

    Начальная цена

    32 806 081,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.22

    Производство стальных труб и фитингов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 17

    Трубы стальные нефтепроводные бесшовные

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные нефтепроводные бесшовныеМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные нефтепроводные бесшовныеМосква

    Подведение итогов не позднее

    26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные нефтепроводные бесшовныеМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.201326.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные нефтепроводные бесшовныеМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубы стальные нефтепроводные бесшовные

    Начальная цена

    35 667 658,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.22

    Производство стальных труб и фитингов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 18

    Трубы стальные нефтепроводные электросварные; Трубы стальные водогазопроводные

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные нефтепроводные электросварные; Трубы стальные водогазопроводныеМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные нефтепроводные электросварные; Трубы стальные водогазопроводныеМосква

    Подведение итогов не позднее

    26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные нефтепроводные электросварные; Трубы стальные водогазопроводныеМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.201326.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные нефтепроводные электросварные; Трубы стальные водогазопроводныеМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубы стальные нефтепроводные электросварные; Трубы стальные водогазопроводные

    Начальная цена

    5 215 874,87

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.22

    Производство стальных труб и фитингов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 19

    Трубы стальные нефтепроводные электросварные

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные нефтепроводные электросварныеМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные нефтепроводные электросварныеМосква

    Подведение итогов не позднее

    26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные нефтепроводные электросварныеМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.201326.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные нефтепроводные электросварныеМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубы стальные нефтепроводные электросварные

    Начальная цена

    29 890 349,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.22

    Производство стальных труб и фитингов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 20

    Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.08.2013 12:00 GMT +312.08.2013 12:0012.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300478268Дата и время окончания срока приема заявок Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.08.2013 14:1012.08.2013 14:1012.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300478268Дата и время вскрытия заявок Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.08.2013 17:0026.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.201326.08.2013 17:0026.08.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300478268Подведение итогов не позднее Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубы стальные нефтяного сортамента бесшовные, нарезные (отечественного производства)

    Начальная цена

    4 012 830,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.22

    Производство стальных труб и фитингов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 060 566
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112053
    2987/02.12.21/КО/Э Поставка метизной продукции для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2987/02.12.21/КО/Э Поставка метизной продукции для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175257
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 059 955
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112004
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175140
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 284 114
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112013
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175158
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 643 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № ГП201129
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    177079
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    6 572 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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