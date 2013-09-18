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Номер извещения
31300477318
Уникальный номер закупки
13-6-0192
Наименование закупки
Поставка машин для заливки и уборки льда OLYMPIA ICEBEAR Electric для нужд ОАО «Газпром» № 756/ГП/13-6-0192/06.08.13/ЗЭПГОС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.08.2013 14:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-39-80
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
O.Ignateva@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Игнатьева Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Машины для заливки и уборки льда OLYMPIA ICEBEAR Electric для нужд ОАО «Газпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.09.2013 12:00 GMT +318.09.2013 12:0018.09.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300477318Дата и время окончания срока приема заявок Машины для заливки и уборки льда OLYMPIA ICEBEAR Electric для нужд ОАО «Газпром»Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.09.2013 14:2519.09.2013 14:2519.09.2013 14:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300477318Дата и время вскрытия заявок Машины для заливки и уборки льда OLYMPIA ICEBEAR Electric для нужд ОАО «Газпром»Москва
Подведение итогов не позднее
27.09.2013 22:3027.09.2013 22:3027.09.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300477318Подведение итогов не позднее Машины для заливки и уборки льда OLYMPIA ICEBEAR Electric для нужд ОАО «Газпром»Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Машины для заливки и уборки льда OLYMPIA ICEBEAR Electric для нужд ОАО «Газпром»
Начальная цена
10 300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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