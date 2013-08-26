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Номер извещения
ГП308007
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
Поставка автомобильных шин для нужд Новосибирского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.08.2013 21:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-33-09
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
E.Chebotareva@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чеботарева Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Томск
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Поставка автомобильных шин для нужд Новосибирского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2013 07:00 GMT +326.08.2013 07:0026.08.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308007Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильных шин для нужд Новосибирского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»Томск
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2013 13:0026.08.2013 13:0026.08.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308007Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобильных шин для нужд Новосибирского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»Томск
Подведение итогов не позднее
16.09.2013 12:0016.09.2013 12:0016.09.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308007Подведение итогов не позднее Поставка автомобильных шин для нужд Новосибирского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»Томск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильных шин для нужд Новосибирского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»
Начальная цена
380 560,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Отсутствуют
50.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 16
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