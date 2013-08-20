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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300475518
Уникальный номер закупки
13-4.1-0102
Наименование закупки
746/ГПК/13-4.1-0102/05.08.13/ЗЭПГОС Поставка электрооборудования и КИП для нужд ООО «Газпром комплектация»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.08.2013 17:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-11
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
I.Bakhtina@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бахтина Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Подсистема контроля и управления
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2013 12:00 GMT +320.08.2013 12:0020.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300475518Дата и время окончания срока приема заявок Подсистема контроля и управленияМосква
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2013 14:0521.08.2013 14:0521.08.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300475518Дата и время вскрытия заявок Подсистема контроля и управленияМосква
Подведение итогов не позднее
06.09.2013 17:0006.09.2013 17:0006.09.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300475518Подведение итогов не позднее Подсистема контроля и управленияМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подсистема контроля и управления
Начальная цена
51 291 222,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
31.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Электрооборудование, датчиковое оборудование, системы передачи данных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2013 12:00 GMT +320.08.2013 12:0020.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300475518Дата и время окончания срока приема заявок Электрооборудование, датчиковое оборудование, системы передачи данныхМосква
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2013 14:0521.08.2013 14:0521.08.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300475518Дата и время вскрытия заявок Электрооборудование, датчиковое оборудование, системы передачи данныхМосква
Подведение итогов не позднее
06.09.2013 17:0006.09.2013 17:0006.09.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300475518Подведение итогов не позднее Электрооборудование, датчиковое оборудование, системы передачи данныхМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электрооборудование, датчиковое оборудование, системы передачи данных
Начальная цена
206 657 453,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
31.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Комплект унифицированной системы электрохимической защиты от коррозии
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2013 12:00 GMT +320.08.2013 12:0020.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300475518Дата и время окончания срока приема заявок Комплект унифицированной системы электрохимической защиты от коррозииМосква
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2013 14:0521.08.2013 14:0521.08.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300475518Дата и время вскрытия заявок Комплект унифицированной системы электрохимической защиты от коррозииМосква
Подведение итогов не позднее
06.09.2013 17:0006.09.2013 17:0006.09.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300475518Подведение итогов не позднее Комплект унифицированной системы электрохимической защиты от коррозииМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплект унифицированной системы электрохимической защиты от коррозии
Начальная цена
93 187 818,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
31.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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