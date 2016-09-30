www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП308003
Уникальный номер закупки
№ 3/29.07.13/ПТМ/ЗПЭ
Наименование закупки
Поставка запасных частей, средств измерения автотранспорта № 3/29.07.13/ПТМ/ЗПЭ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.08.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
+7 34763 9-38-67
Адрес электронной почты
Zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2013 16:00 GMT +314.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308003Дата и время окончания срока приема заявок ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИСалават
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2013 16:0014.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308003Дата и время вскрытия заявок ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИСалават
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 08:0019.08.2013 08:0019.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308003Подведение итогов не позднее ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Начальная цена
116 335 748,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2013 16:00 GMT +314.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308003Дата и время окончания срока приема заявок ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ Салават
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2013 16:0014.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308003Дата и время вскрытия заявок ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ Салават
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 08:0019.08.2013 08:0019.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308003Подведение итогов не позднее ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ Салават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Начальная цена
20 669 644,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
МАЯК ПРОБЛЕСКОВЫЙ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2013 16:00 GMT +314.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308003Дата и время окончания срока приема заявок МАЯК ПРОБЛЕСКОВЫЙСалават
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2013 16:0014.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308003Дата и время вскрытия заявок МАЯК ПРОБЛЕСКОВЫЙСалават
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 08:0019.08.2013 08:0019.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308003Подведение итогов не позднее МАЯК ПРОБЛЕСКОВЫЙСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МАЯК ПРОБЛЕСКОВЫЙ
Начальная цена
9 119,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ПОДШИПНИКИ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2013 16:00 GMT +314.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308003Дата и время окончания срока приема заявок ПОДШИПНИКИСалават
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2013 16:0014.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308003Дата и время вскрытия заявок ПОДШИПНИКИСалават
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 08:0019.08.2013 08:0019.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308003Подведение итогов не позднее ПОДШИПНИКИСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.08.201319.08.2013 08:0019.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308003Подведение итогов не позднее ПОДШИПНИКИСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПОДШИПНИКИ
Начальная цена
4 154 671,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
РЕМНИ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2013 16:00 GMT +314.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308003Дата и время окончания срока приема заявок РЕМНИСалават
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2013 16:0014.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308003Дата и время вскрытия заявок РЕМНИСалават
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 08:0019.08.2013 08:0019.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308003Подведение итогов не позднее РЕМНИСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.08.201319.08.2013 08:0019.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308003Подведение итогов не позднее РЕМНИСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
РЕМНИ
Начальная цена
3 389 544,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
МАНЖЕТЫ, САЛЬНИКИ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2013 16:00 GMT +314.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308003Дата и время окончания срока приема заявок МАНЖЕТЫ, САЛЬНИКИСалават
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2013 16:0014.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308003Дата и время вскрытия заявок МАНЖЕТЫ, САЛЬНИКИСалават
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 08:0019.08.2013 08:0019.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308003Подведение итогов не позднее МАНЖЕТЫ, САЛЬНИКИСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МАНЖЕТЫ, САЛЬНИКИ
Начальная цена
2 622 913,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2013 16:00 GMT +314.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308003Дата и время окончания срока приема заявок ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИСалават
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2013 16:0014.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308003Дата и время вскрытия заявок ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИСалават
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 08:0019.08.2013 08:0019.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308003Подведение итогов не позднее ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Начальная цена
97 618 055,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2013 16:00 GMT +314.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308003Дата и время окончания срока приема заявок ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИСалават
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2013 16:0014.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308003Дата и время вскрытия заявок ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИСалават
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 08:0019.08.2013 08:0019.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308003Подведение итогов не позднее ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Начальная цена
1 947 395,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2013 16:00 GMT +314.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308003Дата и время окончания срока приема заявок ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИСалават
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2013 16:0014.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308003Дата и время вскрытия заявок ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИСалават
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 08:0019.08.2013 08:0019.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308003Подведение итогов не позднее ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Начальная цена
21 049 661,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2013 16:00 GMT +314.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308003Дата и время окончания срока приема заявок ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИСалават
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2013 16:0014.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308003Дата и время вскрытия заявок ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИСалават
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 08:0019.08.2013 08:0019.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308003Подведение итогов не позднее ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Начальная цена
24 149 157,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2013 16:00 GMT +314.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308003Дата и время окончания срока приема заявок ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИСалават
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2013 16:0014.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308003Дата и время вскрытия заявок ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИСалават
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 08:0019.08.2013 08:0019.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308003Подведение итогов не позднее ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ
Начальная цена
1 387 037,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
БОЛТЫ, ВЕНТИЛИ, ВТУЛКИ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2013 16:00 GMT +314.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308003Дата и время окончания срока приема заявок БОЛТЫ, ВЕНТИЛИ, ВТУЛКИСалават
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2013 16:0014.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308003Дата и время вскрытия заявок БОЛТЫ, ВЕНТИЛИ, ВТУЛКИСалават
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 08:0019.08.2013 08:0019.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308003Подведение итогов не позднее БОЛТЫ, ВЕНТИЛИ, ВТУЛКИСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
БОЛТЫ, ВЕНТИЛИ, ВТУЛКИ
Начальная цена
44 795 726,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2013 16:00 GMT +314.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308003Дата и время окончания срока приема заявок ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИСалават
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2013 16:0014.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308003Дата и время вскрытия заявок ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИСалават
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 08:0019.08.2013 08:0019.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308003Подведение итогов не позднее ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Начальная цена
805 696,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ЗАКЛЕПКИ, ШПЛИНТЫ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2013 16:00 GMT +314.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308003Дата и время окончания срока приема заявок ЗАКЛЕПКИ, ШПЛИНТЫСалават
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2013 16:0014.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308003Дата и время вскрытия заявок ЗАКЛЕПКИ, ШПЛИНТЫСалават
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 08:0019.08.2013 08:0019.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308003Подведение итогов не позднее ЗАКЛЕПКИ, ШПЛИНТЫСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗАКЛЕПКИ, ШПЛИНТЫ
Начальная цена
33 458,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ЛАМПЫ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2013 16:00 GMT +314.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308003Дата и время окончания срока приема заявок ЛАМПЫСалават
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2013 16:0014.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308003Дата и время вскрытия заявок ЛАМПЫСалават
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 08:0019.08.2013 08:0019.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308003Подведение итогов не позднее ЛАМПЫСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.08.201319.08.2013 08:0019.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308003Подведение итогов не позднее ЛАМПЫСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛАМПЫ
Начальная цена
1 568 509,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2013 16:00 GMT +314.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308003Дата и время окончания срока приема заявок ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ Салават
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2013 16:0014.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308003Дата и время вскрытия заявок ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ Салават
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 08:0019.08.2013 08:0019.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308003Подведение итогов не позднее ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ Салават
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Начальная цена
19 028 910,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
34
Документация лота
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2013 16:00 GMT +314.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308003Дата и время окончания срока приема заявок ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ Салават
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2013 16:0014.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308003Дата и время вскрытия заявок ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ Салават
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 08:0019.08.2013 08:0019.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308003Подведение итогов не позднее ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ Салават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Начальная цена
1 867 079,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ГВОЗДИ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2013 16:00 GMT +314.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308003Дата и время окончания срока приема заявок ГВОЗДИСалават
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2013 16:0014.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308003Дата и время вскрытия заявок ГВОЗДИСалават
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 08:0019.08.2013 08:0019.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308003Подведение итогов не позднее ГВОЗДИСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.08.201319.08.2013 08:0019.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308003Подведение итогов не позднее ГВОЗДИСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГВОЗДИ
Начальная цена
2 018,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
МАСЛА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2013 16:00 GMT +314.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП308003Дата и время окончания срока приема заявок МАСЛАСалават
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2013 16:0014.08.2013 16:0014.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП308003Дата и время вскрытия заявок МАСЛАСалават
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 08:0019.08.2013 08:0019.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308003Подведение итогов не позднее МАСЛАСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.08.201319.08.2013 08:0019.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП308003Подведение итогов не позднее МАСЛАСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МАСЛА
Начальная цена
41 579 562,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.