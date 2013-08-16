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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300475614
Уникальный номер закупки
13-2.1-6185
Наименование закупки
Оказание услуг по аренде внедорожных транспортных средств на базе автомобилей «Урал», «ГАЗ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.08.2013 19:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-41-12 доб. 1
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по аренде внедорожных транспортных средств на базе автомобилей «Урал», «ГАЗ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.08.2013 12:00 GMT +316.08.2013 12:0016.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300475614Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аренде внедорожных транспортных средств на базе автомобилей «Урал», «ГАЗ» Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2013 14:0519.08.2013 14:0519.08.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300475614Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по аренде внедорожных транспортных средств на базе автомобилей «Урал», «ГАЗ» Москва
Подведение итогов не позднее
20.09.2013 22:5920.09.2013 22:5920.09.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300475614Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аренде внедорожных транспортных средств на базе автомобилей «Урал», «ГАЗ» Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по аренде внедорожных транспортных средств на базе автомобилей «Урал», «ГАЗ»
Начальная цена
148 547 499,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Отсутствуют
60.24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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