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Номер извещения
31300474470
Уникальный номер закупки
13_2.2_1859
Наименование закупки
Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.08.2013 13:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Почтовый адрес
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Контактный телефон
+7 3452 28-62-58
Факс
+7 3452 28-61-06
Адрес электронной почты
tender@tngg.info
Ф.И.О. контактного лица
Филимончук Марина Борисовна
Место рассмотрения предложений
Тюмень
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка термопреобразователей Метран
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2013 13:00 GMT +321.08.2013 13:0021.08.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300474470Дата и время окончания срока приема заявок Поставка термопреобразователей МетранТюмень
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2013 13:0021.08.2013 13:0021.08.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300474470Дата и время вскрытия заявок Поставка термопреобразователей МетранТюмень
Подведение итогов не позднее
23.08.2013 10:0023.08.2013 10:0023.08.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300474470Подведение итогов не позднее Поставка термопреобразователей МетранТюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка термопреобразователей Метран
Начальная цена
2 969 427,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Отсутствуют
33.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка датчиков давления, рефлексов радарных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2013 13:00 GMT +321.08.2013 13:0021.08.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300474470Дата и время окончания срока приема заявок Поставка датчиков давления, рефлексов радарныхТюмень
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2013 13:0021.08.2013 13:0021.08.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300474470Дата и время вскрытия заявок Поставка датчиков давления, рефлексов радарныхТюмень
Подведение итогов не позднее
23.08.2013 10:0023.08.2013 10:0023.08.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300474470Подведение итогов не позднее Поставка датчиков давления, рефлексов радарныхТюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка датчиков давления, рефлексов радарных
Начальная цена
1 962 476,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Отсутствуют
33.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка манометров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2013 13:00 GMT +321.08.2013 13:0021.08.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300474470Дата и время окончания срока приема заявок Поставка манометровТюмень
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2013 13:0021.08.2013 13:0021.08.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300474470Дата и время вскрытия заявок Поставка манометровТюмень
Подведение итогов не позднее
23.08.2013 10:0023.08.2013 10:0023.08.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300474470Подведение итогов не позднее Поставка манометровТюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка манометров
Начальная цена
265 122,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Отсутствуют
33.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка расходомеров электромагнитных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2013 13:00 GMT +321.08.2013 13:0021.08.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300474470Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходомеров электромагнитныхТюмень
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2013 13:0021.08.2013 13:0021.08.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300474470Дата и время вскрытия заявок Поставка расходомеров электромагнитныхТюмень
Подведение итогов не позднее
23.08.2013 10:0023.08.2013 10:0023.08.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300474470Подведение итогов не позднее Поставка расходомеров электромагнитныхТюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходомеров электромагнитных
Начальная цена
676 730,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Отсутствуют
33.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка комплектов модулей контроллера
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2013 13:00 GMT +321.08.2013 13:0021.08.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300474470Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектов модулей контроллераТюмень
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2013 13:0021.08.2013 13:0021.08.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300474470Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектов модулей контроллераТюмень
Подведение итогов не позднее
23.08.2013 10:0023.08.2013 10:0023.08.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300474470Подведение итогов не позднее Поставка комплектов модулей контроллераТюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектов модулей контроллера
Начальная цена
728 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Отсутствуют
33.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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