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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300472802
Уникальный номер закупки
13-4.3-0017
Наименование закупки
Поставка общезаводского газоиспользующего оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» № 744/ГПК/13-4.3-0017/02.08.13/ЗЭПГОС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.08.2013 16:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-39-80
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
O.Ignateva@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Игнатьева Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Изолирующие вставки для трубопроводов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2013 12:00 GMT +319.08.2013 12:0019.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300472802Дата и время окончания срока приема заявок Изолирующие вставки для трубопроводовМосква
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2013 14:1020.08.2013 14:1020.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300472802Дата и время вскрытия заявок Изолирующие вставки для трубопроводовМосква
Подведение итогов не позднее
06.09.2013 18:3006.09.2013 18:3006.09.2013 18:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300472802Подведение итогов не позднее Изолирующие вставки для трубопроводовМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изолирующие вставки для трубопроводов
Начальная цена
190 270 505,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
51.65
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Подъемно-транспортное оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2013 12:00 GMT +319.08.2013 12:0019.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300472802Дата и время окончания срока приема заявок Подъемно-транспортное оборудованиеМосква
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2013 14:1020.08.2013 14:1020.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300472802Дата и время вскрытия заявок Подъемно-транспортное оборудованиеМосква
Подведение итогов не позднее
06.09.2013 18:3006.09.2013 18:3006.09.2013 18:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300472802Подведение итогов не позднее Подъемно-транспортное оборудованиеМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подъемно-транспортное оборудование
Начальная цена
44 015 415,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
51.65
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Станочно-прессовое оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2013 12:00 GMT +319.08.2013 12:0019.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300472802Дата и время окончания срока приема заявок Станочно-прессовое оборудованиеМосква
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2013 14:1020.08.2013 14:1020.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300472802Дата и время вскрытия заявок Станочно-прессовое оборудованиеМосква
Подведение итогов не позднее
06.09.2013 18:3006.09.2013 18:3006.09.2013 18:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300472802Подведение итогов не позднее Станочно-прессовое оборудованиеМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Станочно-прессовое оборудование
Начальная цена
161 699 818,95
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
51.65
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Газоиспользующее оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2013 12:00 GMT +319.08.2013 12:0019.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300472802Дата и время окончания срока приема заявок Газоиспользующее оборудованиеМосква
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2013 14:1020.08.2013 14:1020.08.2013 14:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300472802Дата и время вскрытия заявок Газоиспользующее оборудованиеМосква
Подведение итогов не позднее
06.09.2013 18:3006.09.2013 18:3006.09.2013 18:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300472802Подведение итогов не позднее Газоиспользующее оборудованиеМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Газоиспользующее оборудование
Начальная цена
159 519 102,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
51.65
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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