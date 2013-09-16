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Номер извещения
31300483843
Уникальный номер закупки
13_2.2_1613
Наименование закупки
Поставка запасных частей для гусеничной вездеходной техники и буровых установок.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.08.2013 07:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Почтовый адрес
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Контактный телефон
+7 3452 28-60-37
Факс
+7 3452 28-61-06
Адрес электронной почты
lira@tngg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шлыкова Лира Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Тюмень
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для гусеничной вездеходной техники и буровых установок.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2013 10:00 GMT +316.09.2013 10:0016.09.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300483843Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для гусеничной вездеходной техники и буровых установок.Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
16.09.2013 10:3016.09.2013 10:3016.09.2013 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300483843Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для гусеничной вездеходной техники и буровых установок.Тюмень
Подведение итогов не позднее
30.09.2013 10:0030.09.2013 10:0030.09.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300483843Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для гусеничной вездеходной техники и буровых установок.Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для гусеничной вездеходной техники и буровых установок.
Начальная цена
4 211 440,65
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТюменНИИгипрогаз
Все закупки и тендеры ТюменНИИгипрогаз
Адрес местонахождения
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Отсутствуют
34.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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