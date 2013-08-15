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Номер извещения
31300471925
Уникальный номер закупки
13-5.1-0231
Наименование закупки
Проведение диагностического обследования геолого-технического состояния скважин и выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности на скважинах для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.08.2013 13:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-50-46
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Елена Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Проведение диагностического обследования геолого-технического состояния скважин и выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности на скважинах для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.08.2013 12:00 GMT +315.08.2013 12:0015.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300471925Дата и время окончания срока приема заявок Проведение диагностического обследования геолого-технического состояния скважин и выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности на скважинах для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой»Москва
Дата и время вскрытия заявок
16.08.2013 14:1516.08.2013 14:1516.08.2013 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300471925Дата и время вскрытия заявок Проведение диагностического обследования геолого-технического состояния скважин и выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности на скважинах для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой»Москва
Подведение итогов не позднее
26.08.2013 23:5926.08.2013 23:5926.08.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300471925Подведение итогов не позднее Проведение диагностического обследования геолого-технического состояния скважин и выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности на скважинах для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.08.201326.08.2013 23:5926.08.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300471925Подведение итогов не позднее Проведение диагностического обследования геолого-технического состояния скважин и выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности на скважинах для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение диагностического обследования геолого-технического состояния скважин и выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности на скважинах для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой»
Начальная цена
40 187 409,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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