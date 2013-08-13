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Номер извещения
31300471491
Уникальный номер закупки
№ 627/01.08.13/ЗПЭ
Наименование закупки
Поставка сенсора газоанализатора № 627/01.08.13/ЗПЭ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.08.2013 11:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
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Сенсор газоанализатора
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.08.2013 08:00 GMT +313.08.2013 08:0013.08.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300471491Дата и время окончания срока приема заявок Сенсор газоанализатораСалават
Дата и время вскрытия заявок
13.08.2013 08:0013.08.2013 08:0013.08.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300471491Дата и время вскрытия заявок Сенсор газоанализатораСалават
Подведение итогов не позднее
15.08.2013 08:0015.08.2013 08:0015.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300471491Подведение итогов не позднее Сенсор газоанализатораСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сенсор газоанализатора
Начальная цена
176 421,71
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром нефтехим Салават
Все закупки и тендеры Газпром нефтехим Салават
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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