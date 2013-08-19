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Номер извещения
31300483876
Уникальный номер закупки
13_2.1_6367
Наименование закупки
Поставка программного обеспечения для оснащения офиса Администрации ОАО «Газпром» в г. Санкт-Петербурге.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.08.2013 08:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Почтовый адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Контактный телефон
+7 499 580-10-51
Факс
+7 499 580-10-22
Адрес электронной почты
V.Rotshenko@inform.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рощенко Владимир Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва,Большая Черемушкинская, д.13, стр.3, комн.А5
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Программное обеспечение компаний ABBYY, RARLab, ROXIO, ADOBE, AUTODESK, COREL, ПРОМТ, VmWare, Alcatel-Lucent, SYMANTEC, NERO, ACRONIS, Runtime Software, Abseira, Citrix, Positive Technologies, Aladdin, Газинформсервис, КриптоПро
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2013 11:00 GMT +319.08.2013 11:0019.08.2013 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300483876Дата и время окончания срока приема заявок Программное обеспечение компаний ABBYY, RARLab, ROXIO, ADOBE, AUTODESK, COREL, ПРОМТ, VmWare, Alcatel-Lucent, SYMANTEC, NERO, ACRONIS, Runtime Software, Abseira, Citrix, Positive Technologies, Aladdin, Газинформсервис, КриптоПро Москва,Большая Черемушкинская, д.13, стр.3, комн.А5
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2013 13:0019.08.2013 13:0019.08.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300483876Дата и время вскрытия заявок Программное обеспечение компаний ABBYY, RARLab, ROXIO, ADOBE, AUTODESK, COREL, ПРОМТ, VmWare, Alcatel-Lucent, SYMANTEC, NERO, ACRONIS, Runtime Software, Abseira, Citrix, Positive Technologies, Aladdin, Газинформсервис, КриптоПро Москва,Большая Черемушкинская, д.13, стр.3, комн.А5
Подведение итогов не позднее
26.08.2013 22:5926.08.2013 22:5926.08.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300483876Подведение итогов не позднее Программное обеспечение компаний ABBYY, RARLab, ROXIO, ADOBE, AUTODESK, COREL, ПРОМТ, VmWare, Alcatel-Lucent, SYMANTEC, NERO, ACRONIS, Runtime Software, Abseira, Citrix, Positive Technologies, Aladdin, Газинформсервис, КриптоПро Москва,Большая Черемушкинская, д.13, стр.3, комн.А5
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.08.201326.08.2013 22:5926.08.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300483876Подведение итогов не позднее Программное обеспечение компаний ABBYY, RARLab, ROXIO, ADOBE, AUTODESK, COREL, ПРОМТ, VmWare, Alcatel-Lucent, SYMANTEC, NERO, ACRONIS, Runtime Software, Abseira, Citrix, Positive Technologies, Aladdin, Газинформсервис, КриптоПро Москва,Большая Черемушкинская, д.13, стр.3, комн.А5
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Программное обеспечение компаний ABBYY, RARLab, ROXIO, ADOBE, AUTODESK, COREL, ПРОМТ, VmWare, Alcatel-Lucent, SYMANTEC, NERO, ACRONIS, Runtime Software, Abseira, Citrix, Positive Technologies, Aladdin, Газинформсервис, КриптоПро
Начальная цена
18 518 758,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Отсутствуют
72.20
Документация лота
Программное обеспечение компании ООО Центр «ГРАНД»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2013 11:00 GMT +319.08.2013 11:0019.08.2013 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300483876Дата и время окончания срока приема заявок Программное обеспечение компании ООО Центр «ГРАНД»Москва,Большая Черемушкинская, д.13, стр.3, комн.А5
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2013 13:0019.08.2013 13:0019.08.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300483876Дата и время вскрытия заявок Программное обеспечение компании ООО Центр «ГРАНД»Москва,Большая Черемушкинская, д.13, стр.3, комн.А5
Подведение итогов не позднее
26.08.2013 22:5926.08.2013 22:5926.08.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300483876Подведение итогов не позднее Программное обеспечение компании ООО Центр «ГРАНД»Москва,Большая Черемушкинская, д.13, стр.3, комн.А5
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Программное обеспечение компании ООО Центр «ГРАНД»
Начальная цена
2 161 783,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Отсутствуют
72.20
Документация лота
Программное обеспечение компании ООО НПКП «БАГИРА»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2013 11:00 GMT +319.08.2013 11:0019.08.2013 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300483876Дата и время окончания срока приема заявок Программное обеспечение компании ООО НПКП «БАГИРА»Москва,Большая Черемушкинская, д.13, стр.3, комн.А5
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2013 13:0019.08.2013 13:0019.08.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300483876Дата и время вскрытия заявок Программное обеспечение компании ООО НПКП «БАГИРА»Москва,Большая Черемушкинская, д.13, стр.3, комн.А5
Подведение итогов не позднее
26.08.2013 22:5926.08.2013 22:5926.08.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300483876Подведение итогов не позднее Программное обеспечение компании ООО НПКП «БАГИРА»Москва,Большая Черемушкинская, д.13, стр.3, комн.А5
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Программное обеспечение компании ООО НПКП «БАГИРА»
Начальная цена
603 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Отсутствуют
72.20
Документация лота
Программное обеспечение ООО «ИЦ Стройконсультант»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2013 11:00 GMT +319.08.2013 11:0019.08.2013 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300483876Дата и время окончания срока приема заявок Программное обеспечение ООО «ИЦ Стройконсультант»Москва,Большая Черемушкинская, д.13, стр.3, комн.А5
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2013 13:0019.08.2013 13:0019.08.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300483876Дата и время вскрытия заявок Программное обеспечение ООО «ИЦ Стройконсультант»Москва,Большая Черемушкинская, д.13, стр.3, комн.А5
Подведение итогов не позднее
26.08.2013 22:5926.08.2013 22:5926.08.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300483876Подведение итогов не позднее Программное обеспечение ООО «ИЦ Стройконсультант»Москва,Большая Черемушкинская, д.13, стр.3, комн.А5
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Программное обеспечение ООО «ИЦ Стройконсультант»
Начальная цена
136 703,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Отсутствуют
72.20
Документация лота
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