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Номер извещения
31300470771
Уникальный номер закупки
13-2.2-1923
Наименование закупки
Поставка оборудования, не требующего монтажа для нужд УМТС ООО "Газпром трансгаз Ухта" (№ 248/ТГУхта/13-2.2-1923/02.08.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.08.2013 08:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-31-90
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тихонова Ляна Витальевна
Место рассмотрения предложений
Ухта
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Лот № 1 Поставка автомобилей для нужд УМТС ООО "Газпром трансгаз Ухта";
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.08.2013 12:00 GMT +322.08.2013 12:0022.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300470771Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 Поставка автомобилей для нужд УМТС ООО "Газпром трансгаз Ухта";Ухта
Дата и время вскрытия заявок
22.08.2013 14:0022.08.2013 14:0022.08.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300470771Дата и время вскрытия заявок Лот № 1 Поставка автомобилей для нужд УМТС ООО "Газпром трансгаз Ухта";Ухта
Подведение итогов не позднее
23.09.2013 14:0023.09.2013 14:0023.09.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300470771Подведение итогов не позднее Лот № 1 Поставка автомобилей для нужд УМТС ООО "Газпром трансгаз Ухта";Ухта
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 1 Поставка автомобилей для нужд УМТС ООО "Газпром трансгаз Ухта";
Начальная цена
291 534 876,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
51.65.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот № 2 Поставка автоприцепов для нужд УМТС ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.08.2013 12:00 GMT +322.08.2013 12:0022.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300470771Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2 Поставка автоприцепов для нужд УМТС ООО "Газпром трансгаз Ухта"Ухта
Дата и время вскрытия заявок
22.08.2013 14:0022.08.2013 14:0022.08.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300470771Дата и время вскрытия заявок Лот № 2 Поставка автоприцепов для нужд УМТС ООО "Газпром трансгаз Ухта"Ухта
Подведение итогов не позднее
23.09.2013 14:0023.09.2013 14:0023.09.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300470771Подведение итогов не позднее Лот № 2 Поставка автоприцепов для нужд УМТС ООО "Газпром трансгаз Ухта"Ухта
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 2 Поставка автоприцепов для нужд УМТС ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Начальная цена
60 837 739,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
51.65.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот № 3 Поставка дорожно-строительной техники для нужд УМТС ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.08.2013 12:00 GMT +322.08.2013 12:0022.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300470771Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 3 Поставка дорожно-строительной техники для нужд УМТС ООО "Газпром трансгаз Ухта"Ухта
Дата и время вскрытия заявок
22.08.2013 14:0022.08.2013 14:0022.08.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300470771Дата и время вскрытия заявок Лот № 3 Поставка дорожно-строительной техники для нужд УМТС ООО "Газпром трансгаз Ухта"Ухта
Подведение итогов не позднее
23.09.2013 14:0023.09.2013 14:0023.09.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300470771Подведение итогов не позднее Лот № 3 Поставка дорожно-строительной техники для нужд УМТС ООО "Газпром трансгаз Ухта"Ухта
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 3 Поставка дорожно-строительной техники для нужд УМТС ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Начальная цена
562 792 908,62
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
51.65.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот № 4 Поставка спецтехники для нужд УМТС ООО "Газпром трансгаз Ухта";
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.08.2013 12:00 GMT +322.08.2013 12:0022.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300470771Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 4 Поставка спецтехники для нужд УМТС ООО "Газпром трансгаз Ухта";Ухта
Дата и время вскрытия заявок
22.08.2013 14:0022.08.2013 14:0022.08.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300470771Дата и время вскрытия заявок Лот № 4 Поставка спецтехники для нужд УМТС ООО "Газпром трансгаз Ухта";Ухта
Подведение итогов не позднее
23.09.2013 14:0023.09.2013 14:0023.09.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300470771Подведение итогов не позднее Лот № 4 Поставка спецтехники для нужд УМТС ООО "Газпром трансгаз Ухта";Ухта
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 4 Поставка спецтехники для нужд УМТС ООО "Газпром трансгаз Ухта";
Начальная цена
709 292 925,45
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
51.65.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот № 5 Поставка оборудования для нужд УМТС ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.08.2013 12:00 GMT +322.08.2013 12:0022.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300470771Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 5 Поставка оборудования для нужд УМТС ООО "Газпром трансгаз Ухта"Ухта
Дата и время вскрытия заявок
22.08.2013 14:0022.08.2013 14:0022.08.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300470771Дата и время вскрытия заявок Лот № 5 Поставка оборудования для нужд УМТС ООО "Газпром трансгаз Ухта"Ухта
Подведение итогов не позднее
23.09.2013 14:0023.09.2013 14:0023.09.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300470771Подведение итогов не позднее Лот № 5 Поставка оборудования для нужд УМТС ООО "Газпром трансгаз Ухта"Ухта
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 5 Поставка оборудования для нужд УМТС ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Начальная цена
514 436 955,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
51.65.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот № 6 Поставка медицинского оборудования для нужд УМТС ООО "Газпром трансгаз Ухта".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.08.2013 12:00 GMT +322.08.2013 12:0022.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300470771Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 6 Поставка медицинского оборудования для нужд УМТС ООО "Газпром трансгаз Ухта".Ухта
Дата и время вскрытия заявок
22.08.2013 14:0022.08.2013 14:0022.08.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300470771Дата и время вскрытия заявок Лот № 6 Поставка медицинского оборудования для нужд УМТС ООО "Газпром трансгаз Ухта".Ухта
Подведение итогов не позднее
23.09.2013 14:0023.09.2013 14:0023.09.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300470771Подведение итогов не позднее Лот № 6 Поставка медицинского оборудования для нужд УМТС ООО "Газпром трансгаз Ухта".Ухта
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 6 Поставка медицинского оборудования для нужд УМТС ООО "Газпром трансгаз Ухта".
Начальная цена
42 276 595,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
51.65.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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