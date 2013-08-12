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Номер извещения
31300471817
Уникальный номер закупки
13_2.2_1867
Наименование закупки
Поставка источника питания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.08.2013 12:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Почтовый адрес
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Контактный телефон
+7 3452 28-65-28
Факс
+7 3452 28-61-06
Адрес электронной почты
tender@tngg.info
Ф.И.О. контактного лица
Филимончук Марина Борисовна
Место рассмотрения предложений
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка источника питания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2013 13:00 GMT +312.08.2013 13:0012.08.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300471817Дата и время окончания срока приема заявок Поставка источника питанияТюмень
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2013 13:0012.08.2013 13:0012.08.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300471817Дата и время вскрытия заявок Поставка источника питанияТюмень
Подведение итогов не позднее
16.08.2013 21:5916.08.2013 21:5916.08.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300471817Подведение итогов не позднее Поставка источника питанияТюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка источника питания
Начальная цена
628 221,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТюменНИИгипрогаз
Все закупки и тендеры ТюменНИИгипрогаз
Адрес местонахождения
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Отсутствуют
31.40
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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