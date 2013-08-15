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Номер извещения
31300479755
Уникальный номер закупки
13_2.2_1791
Наименование закупки
Право заключения договора на поставку автомобильных шин/дисков, материально-технических ценностей для нужд ООО «Газпром инвест»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.08.2013 13:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Контактный телефон
+7 812 612-86-01
Факс
+7 812 455-17-41
Адрес электронной почты
tender@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Евфорицкая Мария Викторовна, доб. 34-231
Место рассмотрения предложений
196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, 4 эт., каб. 410а
Ключевые слова:
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Поставка автомобильных шин/дисков, материально-технических ценностей для нужд ООО «Газпром инвест»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.08.2013 09:00 GMT +315.08.2013 09:0015.08.2013 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300479755Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильных шин/дисков, материально-технических ценностей для нужд ООО «Газпром инвест»196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, 4 эт., каб. 410а
Дата и время вскрытия заявок
15.08.2013 09:0015.08.2013 09:0015.08.2013 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300479755Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобильных шин/дисков, материально-технических ценностей для нужд ООО «Газпром инвест»196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, 4 эт., каб. 410а
Подведение итогов не позднее
19.08.2013 15:0019.08.2013 15:0019.08.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300479755Подведение итогов не позднее Поставка автомобильных шин/дисков, материально-технических ценностей для нужд ООО «Газпром инвест»196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, 4 эт., каб. 410а
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.08.201319.08.2013 15:0019.08.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300479755Подведение итогов не позднее Поставка автомобильных шин/дисков, материально-технических ценностей для нужд ООО «Газпром инвест»196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, 4 эт., каб. 410а
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильных шин/дисков, материально-технических ценностей для нужд ООО «Газпром инвест»
Начальная цена
3 575 115,31
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Отсутствуют
50.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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