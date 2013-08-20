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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300467599
Уникальный номер закупки
13-2.1-2207
Наименование закупки
Оказание услуг по организации чартерных перевозок для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.07.2013 18:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-48-59
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Организация выполнения перевозок на воздушных судах салонного типа
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2013 12:00 GMT +320.08.2013 12:0020.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300467599Дата и время окончания срока приема заявок Организация выполнения перевозок на воздушных судах салонного типаМосква
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2013 14:3521.08.2013 14:3521.08.2013 14:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300467599Дата и время вскрытия заявок Организация выполнения перевозок на воздушных судах салонного типаМосква
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 23:5904.10.2013 23:5904.10.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300467599Подведение итогов не позднее Организация выполнения перевозок на воздушных судах салонного типаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Организация выполнения перевозок на воздушных судах салонного типа
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Организация выполнения перевозок на воздушных судах не салонного типа
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2013 12:00 GMT +320.08.2013 12:0020.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300467599Дата и время окончания срока приема заявок Организация выполнения перевозок на воздушных судах не салонного типаМосква
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2013 14:3521.08.2013 14:3521.08.2013 14:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300467599Дата и время вскрытия заявок Организация выполнения перевозок на воздушных судах не салонного типаМосква
Подведение итогов не позднее
04.10.2013 23:5904.10.2013 23:5904.10.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300467599Подведение итогов не позднее Организация выполнения перевозок на воздушных судах не салонного типаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Организация выполнения перевозок на воздушных судах не салонного типа
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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