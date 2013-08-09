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Номер извещения
ГП307017
Уникальный номер закупки
№ 8/29.07.13/СГНХП/ЗПЭ
Наименование закупки
Поставка бумаги, компьютерной мыши, компьютеров, канцелярии № 8/29.07.13/СГНХП/ЗПЭ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.07.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
+7 34763 9-48-65
Адрес электронной почты
Zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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СЕРВЕР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.08.2013 08:00 GMT +309.08.2013 08:0009.08.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП307017Дата и время окончания срока приема заявок СЕРВЕРСалават
Дата и время вскрытия заявок
09.08.2013 08:0009.08.2013 08:0009.08.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП307017Дата и время вскрытия заявок СЕРВЕРСалават
Подведение итогов не позднее
20.08.2013 08:0020.08.2013 08:0020.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП307017Подведение итогов не позднее СЕРВЕРСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.08.201320.08.2013 08:0020.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП307017Подведение итогов не позднее СЕРВЕРСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СЕРВЕР
Начальная цена
451 390,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ГРАФИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.08.2013 08:00 GMT +309.08.2013 08:0009.08.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП307017Дата и время окончания срока приема заявок ГРАФИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯСалават
Дата и время вскрытия заявок
09.08.2013 08:0009.08.2013 08:0009.08.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП307017Дата и время вскрытия заявок ГРАФИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯСалават
Подведение итогов не позднее
20.08.2013 08:0020.08.2013 08:0020.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП307017Подведение итогов не позднее ГРАФИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГРАФИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ
Начальная цена
140 284,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
КОНТРОЛЛЕР ТРЕХМЕРНЫЙ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.08.2013 08:00 GMT +309.08.2013 08:0009.08.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП307017Дата и время окончания срока приема заявок КОНТРОЛЛЕР ТРЕХМЕРНЫЙСалават
Дата и время вскрытия заявок
09.08.2013 08:0009.08.2013 08:0009.08.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП307017Дата и время вскрытия заявок КОНТРОЛЛЕР ТРЕХМЕРНЫЙСалават
Подведение итогов не позднее
20.08.2013 08:0020.08.2013 08:0020.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП307017Подведение итогов не позднее КОНТРОЛЛЕР ТРЕХМЕРНЫЙСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КОНТРОЛЛЕР ТРЕХМЕРНЫЙ
Начальная цена
29 767,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
БУМАГА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.08.2013 08:00 GMT +309.08.2013 08:0009.08.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП307017Дата и время окончания срока приема заявок БУМАГАСалават
Дата и время вскрытия заявок
09.08.2013 08:0009.08.2013 08:0009.08.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП307017Дата и время вскрытия заявок БУМАГАСалават
Подведение итогов не позднее
20.08.2013 08:0020.08.2013 08:0020.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП307017Подведение итогов не позднее БУМАГАСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.08.201320.08.2013 08:0020.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП307017Подведение итогов не позднее БУМАГАСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
БУМАГА
Начальная цена
260 783,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
КАНЦЕЛЯРИЯ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.08.2013 08:00 GMT +309.08.2013 08:0009.08.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП307017Дата и время окончания срока приема заявок КАНЦЕЛЯРИЯ Салават
Дата и время вскрытия заявок
09.08.2013 08:0009.08.2013 08:0009.08.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП307017Дата и время вскрытия заявок КАНЦЕЛЯРИЯ Салават
Подведение итогов не позднее
20.08.2013 08:0020.08.2013 08:0020.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП307017Подведение итогов не позднее КАНЦЕЛЯРИЯ Салават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КАНЦЕЛЯРИЯ
Начальная цена
1 279 109,13
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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