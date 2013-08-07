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Номер извещения
ГП307016
Уникальный номер закупки
№ 2/25.07.13/ПЭ/ЗПЭ
Наименование закупки
Поставка измерительных приборов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.07.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
+7 34763 9-48-65
Адрес электронной почты
Zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
АНАЛИЗАТОР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.08.2013 08:00 GMT +307.08.2013 08:0007.08.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП307016Дата и время окончания срока приема заявок АНАЛИЗАТОРСалават
Дата и время вскрытия заявок
07.08.2013 08:0007.08.2013 08:0007.08.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП307016Дата и время вскрытия заявок АНАЛИЗАТОРСалават
Подведение итогов не позднее
09.08.2013 08:0009.08.2013 08:0009.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП307016Подведение итогов не позднее АНАЛИЗАТОРСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.08.201309.08.2013 08:0009.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП307016Подведение итогов не позднее АНАЛИЗАТОРСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
АНАЛИЗАТОР
Начальная цена
31 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
МИКРОМЕТР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.08.2013 08:00 GMT +307.08.2013 08:0007.08.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП307016Дата и время окончания срока приема заявок МИКРОМЕТРСалават
Дата и время вскрытия заявок
07.08.2013 08:0007.08.2013 08:0007.08.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП307016Дата и время вскрытия заявок МИКРОМЕТРСалават
Подведение итогов не позднее
09.08.2013 08:0009.08.2013 08:0009.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП307016Подведение итогов не позднее МИКРОМЕТРСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.08.201309.08.2013 08:0009.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП307016Подведение итогов не позднее МИКРОМЕТРСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МИКРОМЕТР
Начальная цена
946,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Мультиметр
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.08.2013 08:00 GMT +307.08.2013 08:0007.08.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП307016Дата и время окончания срока приема заявок МультиметрСалават
Дата и время вскрытия заявок
07.08.2013 08:0007.08.2013 08:0007.08.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП307016Дата и время вскрытия заявок МультиметрСалават
Подведение итогов не позднее
09.08.2013 08:0009.08.2013 08:0009.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП307016Подведение итогов не позднее МультиметрСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.08.201309.08.2013 08:0009.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП307016Подведение итогов не позднее МультиметрСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мультиметр
Начальная цена
3 961,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
РЕГИСТРАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.08.2013 08:00 GMT +307.08.2013 08:0007.08.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП307016Дата и время окончания срока приема заявок РЕГИСТРАТОР ТЕМПЕРАТУРЫСалават
Дата и время вскрытия заявок
07.08.2013 08:0007.08.2013 08:0007.08.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП307016Дата и время вскрытия заявок РЕГИСТРАТОР ТЕМПЕРАТУРЫСалават
Подведение итогов не позднее
09.08.2013 08:0009.08.2013 08:0009.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП307016Подведение итогов не позднее РЕГИСТРАТОР ТЕМПЕРАТУРЫСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
РЕГИСТРАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ
Начальная цена
3 850,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.08.2013 08:00 GMT +307.08.2013 08:0007.08.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП307016Дата и время окончания срока приема заявок ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯСалават
Дата и время вскрытия заявок
07.08.2013 08:0007.08.2013 08:0007.08.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП307016Дата и время вскрытия заявок ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯСалават
Подведение итогов не позднее
09.08.2013 08:0009.08.2013 08:0009.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП307016Подведение итогов не позднее ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Начальная цена
64 130,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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