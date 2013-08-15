www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300467921
Уникальный номер закупки
284/ТГЕкатеринбург_/13-500/31.07.13/ЭЗ
Наименование закупки
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ КАНЦТОВАРОВ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.08.2013 07:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-67
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
D.Rumyantsev@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Румянцев Денис Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных средств
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ КАНЦТОВАРОВООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.08.2013 14:00 GMT +315.08.2013 14:0015.08.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300467921Дата и время окончания срока приема заявок ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ КАНЦТОВАРОВООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ»Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
15.08.2013 14:0015.08.2013 14:0015.08.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300467921Дата и время вскрытия заявок ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ КАНЦТОВАРОВООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ»Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
16.09.2013 21:5916.09.2013 21:5916.09.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300467921Подведение итогов не позднее ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ КАНЦТОВАРОВООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ»Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ КАНЦТОВАРОВООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ»
Начальная цена
499 889,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
22
Документация лота
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.