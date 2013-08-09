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Номер извещения
31300464808
Уникальный номер закупки
№ 619/30.07.13/ЗПЭ
Наименование закупки
Поставка средств измерения № 619/30.07.13/ЗПЭ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.07.2013 08:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.08.2013 08:00 GMT +309.08.2013 08:0009.08.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300464808Дата и время окончания срока приема заявок ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОРСалават
Дата и время вскрытия заявок
09.08.2013 08:0009.08.2013 08:0009.08.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300464808Дата и время вскрытия заявок ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОРСалават
Подведение итогов не позднее
14.08.2013 08:0014.08.2013 08:0014.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300464808Подведение итогов не позднее ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОРСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР
Начальная цена
33 753,41
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
СЕКУНДОМЕР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.08.2013 08:00 GMT +309.08.2013 08:0009.08.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300464808Дата и время окончания срока приема заявок СЕКУНДОМЕРСалават
Дата и время вскрытия заявок
09.08.2013 08:0009.08.2013 08:0009.08.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300464808Дата и время вскрытия заявок СЕКУНДОМЕРСалават
Подведение итогов не позднее
14.08.2013 08:0014.08.2013 08:0014.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300464808Подведение итогов не позднее СЕКУНДОМЕРСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СЕКУНДОМЕР
Начальная цена
4 320,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
АМПЕРМЕТР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.08.2013 08:00 GMT +309.08.2013 08:0009.08.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300464808Дата и время окончания срока приема заявок АМПЕРМЕТРСалават
Дата и время вскрытия заявок
09.08.2013 08:0009.08.2013 08:0009.08.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300464808Дата и время вскрытия заявок АМПЕРМЕТРСалават
Подведение итогов не позднее
14.08.2013 08:0014.08.2013 08:0014.08.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300464808Подведение итогов не позднее АМПЕРМЕТРСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
АМПЕРМЕТР
Начальная цена
1 542,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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