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Номер извещения
31300465672
Уникальный номер закупки
13_2.2_1544
Наименование закупки
Поставка запасных частей, узлов и агрегатов для автомобилей и специальной техники для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.07.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Контактный телефон
+7 495 719-54-16
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
Gorovaya.ev@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горовая Екатерина Васильевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей, узлов и агрегатов для автомобилей и специальной техники для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2013 15:00 GMT +320.08.2013 15:0020.08.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300465672Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей, узлов и агрегатов для автомобилей и специальной техники для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2013 12:0021.08.2013 12:0021.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300465672Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей, узлов и агрегатов для автомобилей и специальной техники для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»Москва
Подведение итогов не позднее
17.09.2013 16:0017.09.2013 16:0017.09.2013 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300465672Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей, узлов и агрегатов для автомобилей и специальной техники для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей, узлов и агрегатов для автомобилей и специальной техники для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Начальная цена
1 650 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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