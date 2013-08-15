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Номер извещения
31300471741
Уникальный номер закупки
13-2.3-0163
Наименование закупки
Выполнение инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий по объектам ООО «Газпром трансгаз Томск» для нужд ОАО «СевКавНИПИгаз» (724/СевКавНИПИг/13-2.3-0163/02.08.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.08.2013 12:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение инженерных изысканий по объекту: «Газопровод магистральный УКПГ Нижнее-Квакчинского ГКМ – АГРС г. Петропавловска-Камчатского», инв. 000365418. Капитальный ремонт 14 переходов через водные преграды.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.08.2013 12:00 GMT +315.08.2013 12:0015.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300471741Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение инженерных изысканий по объекту: «Газопровод магистральный УКПГ Нижнее-Квакчинского ГКМ – АГРС г. Петропавловска-Камчатского», инв. 000365418. Капитальный ремонт 14 переходов через водные преграды.Москва
Дата и время вскрытия заявок
16.08.2013 14:0516.08.2013 14:0516.08.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300471741Дата и время вскрытия заявок Выполнение инженерных изысканий по объекту: «Газопровод магистральный УКПГ Нижнее-Квакчинского ГКМ – АГРС г. Петропавловска-Камчатского», инв. 000365418. Капитальный ремонт 14 переходов через водные преграды.Москва
Подведение итогов не позднее
26.08.2013 22:0026.08.2013 22:0026.08.2013 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300471741Подведение итогов не позднее Выполнение инженерных изысканий по объекту: «Газопровод магистральный УКПГ Нижнее-Квакчинского ГКМ – АГРС г. Петропавловска-Камчатского», инв. 000365418. Капитальный ремонт 14 переходов через водные преграды.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.08.201326.08.2013 22:0026.08.2013 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300471741Подведение итогов не позднее Выполнение инженерных изысканий по объекту: «Газопровод магистральный УКПГ Нижнее-Квакчинского ГКМ – АГРС г. Петропавловска-Камчатского», инв. 000365418. Капитальный ремонт 14 переходов через водные преграды.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение инженерных изысканий по объекту: «Газопровод магистральный УКПГ Нижнее-Квакчинского ГКМ – АГРС г. Петропавловска-Камчатского», инв. 000365418. Капитальный ремонт 14 переходов через водные преграды.
Начальная цена
7 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СевКавНИПИгаз
Все закупки и тендеры АО СевКавНИПИгаз
Адрес местонахождения
355000, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 419
Отсутствуют
74.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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