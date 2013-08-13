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Номер извещения
31300460513
Уникальный номер закупки
13-6-0164
Наименование закупки
Поставка мобильного шагающего экскаватора для нужд ООО «Газпром» № 721/ГП/13-6-0164/29.07.13/ЗЭПГОС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.07.2013 13:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-39-80
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
O.Ignateva@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Игнатьева Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Мобильный шагающий экскаватор для нужд ОАО «Газпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.08.2013 12:00 GMT +313.08.2013 12:0013.08.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300460513Дата и время окончания срока приема заявок Мобильный шагающий экскаватор для нужд ОАО «Газпром»Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2013 14:0514.08.2013 14:0514.08.2013 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300460513Дата и время вскрытия заявок Мобильный шагающий экскаватор для нужд ОАО «Газпром»Москва
Подведение итогов не позднее
26.08.2013 17:3026.08.2013 17:3026.08.2013 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300460513Подведение итогов не позднее Мобильный шагающий экскаватор для нужд ОАО «Газпром»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мобильный шагающий экскаватор для нужд ОАО «Газпром»
Начальная цена
16 946 051,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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