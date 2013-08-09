www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300462128
Уникальный номер закупки
13_2.1_5516
Наименование закупки
Право на заключение Договора на оказание услуг по ремонту копировальной техники в 2013 году для Администрации ООО «Газпромтранс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.07.2013 09:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-84
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kio@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колесников Игорь Олегович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право на заключение Договора на оказание услуг по ремонту многофункциональных устройств
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.08.2013 15:00 GMT +309.08.2013 15:0009.08.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300462128Дата и время окончания срока приема заявок Право на заключение Договора на оказание услуг по ремонту многофункциональных устройствМосква
Дата и время вскрытия заявок
09.08.2013 16:0009.08.2013 16:0009.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300462128Дата и время вскрытия заявок Право на заключение Договора на оказание услуг по ремонту многофункциональных устройствМосква
Подведение итогов не позднее
23.08.2013 15:0023.08.2013 15:0023.08.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300462128Подведение итогов не позднее Право на заключение Договора на оказание услуг по ремонту многофункциональных устройствМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право на заключение Договора на оказание услуг по ремонту многофункциональных устройств
Начальная цена
290 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
72.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Право на заключение Договора на оказание услуг по ремонту копировально-множительной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.08.2013 15:00 GMT +309.08.2013 15:0009.08.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300462128Дата и время окончания срока приема заявок Право на заключение Договора на оказание услуг по ремонту копировально-множительной техникиМосква
Дата и время вскрытия заявок
09.08.2013 16:0009.08.2013 16:0009.08.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300462128Дата и время вскрытия заявок Право на заключение Договора на оказание услуг по ремонту копировально-множительной техникиМосква
Подведение итогов не позднее
23.08.2013 15:0023.08.2013 15:0023.08.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300462128Подведение итогов не позднее Право на заключение Договора на оказание услуг по ремонту копировально-множительной техникиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право на заключение Договора на оказание услуг по ремонту копировально-множительной техники
Начальная цена
564 525,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
72.50
Документация лота
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.